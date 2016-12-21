Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду

Учительницу эстрадного вокала из музыкальной школы Красноярска уволили после того, как на нее пожаловался петербургский активист. По словам мужчины, девушка пропагандирует в соцсетях нетрадиционные сексуальные отношения и вообще публикует аморальные снимки.

На несправедливое увольнение Мария Шестопалова пожаловалась на сайте Picabu. По словам девушки, ей позвонил некий петербургский активист Тимур Булатов.

Мужчина досконально изучил страничку Марии в соцсети "ВКонтакте" и пришел к выводу, что она ведет себя аморально и рядом с детьми ей не место. "Из двадцатиминутного поливания меня всевозможными жидкостями я выяснила следующие аргументы, указывающие на мою "профнепригодность": пирсинг, фотографии с отдыха и несколько постановочных снимков, сделанных еще до начала работы в школе", – написала учительница.

Как рассказала Мария, Булатов собрал компрометирующий ее материал и отослал не только ее коллегам, но и в МВД и даже мэрию Красноярска. На следующий день руководство школы вызвало учительницу и вынудило написать увольнение по собственному желанию.

После этого директор учебного заведения отправил активисту письмо с подтверждением того, что его жалоба удовлетворена. Однако Булатов на этом не успокоился и начал донимать Марию в соцсетях.

"Тимур тут же счел своим святым долгом отписаться мне в ЛС, пытался слать всякую несвязную ересь, видимо, чтобы спровоцировать, но я его только поблагодарила", – написала педагог. Кроме того, мужчина и у себя на странице опубликовал ликующий пост об увольнении Марии.

К записи активист приложил скриншоты наиболее откровенных снимков учительницы, а также уведомления от руководства школы и МВД. "Теперь вне школы она может спокойно истыкать себя пирсингом, бухать, курить и ковыряться в носу с подружками по недугу", – злорадно заметил петербуржец.