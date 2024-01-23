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Собянин: Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных трасс

Собянин: Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных трасс
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Ежедневно магистралью пользуются сотни тысяч человек.

Основной ход Московского скоростного диаметра (МСД) запущен в сентябре 2023 года. Магистраль стала одной из самых популярных в столице.

"Ежедневно им пользуются порядка 400 тысяч автомобилистов", – написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти Москвы работает над интеграцией МСД в улично-дорожную сеть. Один из таких проектов – прямой съезд с диаметра на Каширское шоссе в сторону области. Открытие запланировано на осень 2024 года.

Собянин обратил внимание, что эстакаду возводят над железнодорожными путями. Во время строительства движение поездов не прекращается.

Также на участке построят подземный пешеходный переход. Для этого нужно переложить километры коммуникаций.

По словам мэра, благодаря новому маршруту сократится перепробег автотранспорта. На соседних магистралях станет свободнее.

"Улучшится доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево", – подчеркнул Собянин.

Формирование нового дорожного каркаса Москвы завершится в 2024 году, сообщил ранее градоначальник. Закончатся работы на Южной рокаде – 40-километровой трассе, которая пройдет от развязки МКАД с Рублевским шоссе с до Капотни.

23 января 2024, 17:04
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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