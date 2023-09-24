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Суббота 23 сентября

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Рост будет продолжаться: жилье в Москве уже подорожало на 30%

Рост будет продолжаться: жилье в Москве уже подорожало на 30%
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Скачок стоимости на столичную недвижимость ожидается уже к концу текущего года. По словам брокера Петра Машарова, связано это прежде всего с ростом себестоимости.

Что любопытно, речь идет в первую очередь о жилье вторичном. С начала 2023 года цены на недвижимость подобного рода подскочили почти на треть, сообщает "Царьград". Как заявил в интервью ипотечный брокер Петр Машаров, в последнее время россияне отдают предпочтение именно вторичному рынку, так как новое жилье дорожает еще сильнее — при этом участились случаи переносов сроков сдачи объектов.

Эксперт отмечает, что у вторичного жилья есть немало преимуществ, в сравнении с новостройками. Прежде всего, это отсутствие необходимости дополнительных вливаний: как правило, в квартире уже сделан ремонт.

"Заезжай и живи либо сдавай ее в аренду", — объяснил брокер.

В свою очередь, глава Национального объединения строителей Антон Глушаков посетовал на сложности в развитии индивидуального жилого строительства из-за отсутствия льготного ипотечного кредитования в этой сфере. В эфире телеканала "360" эксперт объяснил это отсутствием контроля со стороны банков над соответствующими организациями.



"До тех пор, пока не будет ипотеки, надеяться на какое-то такое системное развитие не приходится, поскольку застраивание у нас происходит стихийно", — отметил Глушаков

Льготная ипотека доступна лишь гражданам, приобретающим жилье в новых домах — людям, планирующим строительство частного дома, остается лишь довольствоваться потребительским кредитом. Это негативно сказывается на всем индивидуальном жилом фонде — по словам специалиста, стране необходим аналог субсидированной ипотеки.

24 сентября 2023, 00:21
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба

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