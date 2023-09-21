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Четверг 21 сентября

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Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве
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В начале 2023 года открылся кластер МГУ "Ломоносов".

Столица продолжит формировать и развивать научно-инновационные кластеры. Соответствующее поручение дал мэр Сергей Собянин в ходе заседания президиума городского правительства.

В число новых научных кластеров войдет строящийся национальный космический центр и научно-технологический центр Московского государственного университета имени Ломоносова "Воробьевы горы".

Флагман инновационного центра МГУ кластер "Ломоносов" открылся в начале 2023 года. В здании площадью 65 тысяч квадратных метров разместились научные компании и коворкинги для аспирантов, молодых ученых и студентов.

Национальный космический центр находится на стадии строительства. Он расположится на территории научно-производственного центра имени Хруничева. В здании площадью 250 тысяч квадратных метров разместятся ведущие профильные организации.

В ходе заседания президиума правительства Москвы обсуждались изменения в основные программы развития города. Мэр дал поручение продолжить реконструкцию зданий поликлиник и школ, ускорить строительство метро и переселение горожан в новое жилье в рамках программы реновации.

Собянин 1 сентября открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана – многофункциональный научно-образовательный корпус и "Дворец технологий". Там разместились университетские кафедры, управление аспирантуры, приемная комиссия, ученый клуб, профессорский клуб и клуб выпускников.

21 сентября 2023, 12:57
Фото: Mos.ru
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