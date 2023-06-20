Квартиры с каким ремонтом хуже продаются

Эксперты объяснили, какие изменения могут ударить по стоимости недвижимости.



После покупки квартиры граждане довольно часто делают в ней ремонт, что называется, "под себя". Далеко не все задумываются, что недвижимость – это инструмент для инвестиций. Ели даже вы не намерены продавать свою квартиру, то такая необходимость через несколько лет все равно может возникнуть.

Однако далеко не каждый дизайн пользуется спросом. Иногда именно ремонт может стать решающим фактором для потенциального покупателя, особенно если он намерен сразу въехать в квартиру и жить, ничего не меняя.

Это правило усвоили практичные американцы, которые очень часто согласовывают ремонт не только с дизайнером, но и с риелтором. Эксперты объяснили, какой дизайн при необходимости позволит продать недвижимость быстро и выгодно.

Риелтор Евгений Коноплев уверен, что многие россияне не воспринимают свою недвижимость как актив, поэтому делаю ремонт без оглядки на будущее. Однако принцип "мне так нравится" в дизайне квартиры потом может осложнить ее продажу.

По словам эксперта, несогласуемые перепланировки могут снизить цену на десять процентов. Уменьшение числа комнат тоже негативно повлияет на спрос. Объединять ванную с туалетом тоже не следует. По цене также ударит вычурный дизайн.

Риелтор подчеркнул, что стоимость дорогого авторского ремонта мало кто согласится оплатить при покупке квартиры. Иначе говоря, цену за дорогую мраморную плитку из Италии не получится включить в цену "квадрата" недвижимости.