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Суббота 24 июня

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С начала года комнаты подорожали на 4%

С начала года комнаты подорожали на 4%
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Сильнее всего выросли цены в Кирове.

С начала года комнаты в крупных городах России подорожали н 4%, до 1,15 млн рублей. В этом сегменте всегда присутствует небольшой, на стабильный спрос, а цены растут параллельно с удорожанием "вторички". Поэтому максимальный рост зафиксирован там, где сильнее всего подросло в цене вторичное жилье.

Сразу на четверть, до 652 тыс. рублей, подорожали комнаты в Кирове. Боле чем на 20% выросли цены в Улан-Удэ (до 1,17 млн рублей), Новокузнецке (до 1,04 млн) и Магнитогорске (до 775 тыс. рублей).

Самый высокий ценник зафиксирован в столице – 4,1 млн рублей. С января стоимость почти не изменилась. В Сочи комнаты подорожали на 0,7%, до 3,22 млн рублей, в Петербурге – подешевели на 1,8%, до 2,65 млн рублей.

Самые доступные комнаты, дешевле 500 тыс. рублей, можно приобрести в Нижнем Тагиле и Ульяновске.

24 июня 2023, 02:18
Мир квартир✓ Надежный источник

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