Квартиры в ЮЗАО названы самыми желанными

Они обогнали по популярности даже центр Москвы.



Потенциальные покупатели столичных квартир больше всего хотели бы жить в юго-западных районах города. Такой вариант выбрал практически каждый пятый респондент, принявший участие в опросе портала "Индикаторы рынка недвижимости".



ЮЗАО традиционно привлекает хорошей экологической обстановкой. Здесь есть такие крупные парки, как Битцевский и Воронцовский, заказник Теплый стан и при этом мало промышленности. Неплохо обстоят дела и с транспортной доступностью – как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

Средняя стоимость кв. м в ЮЗАО по итогам апреля составила 284,7 тыс. рублей за кв. м. Цены на квартиры в новостройках здесь начинаются от 7-8,5 млн рублей.

Второе место занял ЦАО, набравший 12,1% голосов. Цены на жилье в центральных районах Москвы на 56% выше, чем в среднем по городу. К началу мая средняя цена кв. м зафиксирована на уровне 395 тыс. рублей. Стоимость квартир в локальных новостройках стартует от 13-15 млн рублей.

Почти одинаковое количество голосов набрали ЗАО (10,8%) и СЗАО (10,6%). Средняя стоимость "квадрата" в округах составляет 281,2 тыс. и 263,3 тыс. рублей соответственно.

Меньше всего участникам опроса хотелось бы жить в столичных ЖК за чертой МКАД – в Зеленограде и Новой Москве.