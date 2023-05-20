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25% квартир на Арбате сдается в аренду

25% квартир на Арбате сдается в аренду
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Больше всего арендного жилья сосредоточено в центре Москвы.

Почти 5% жилищного фонда Москвы, или почти каждая 20 столичная квартира, сдается в долгосрочную аренду. Наибольший объем предложения арендного жилья сосредоточен в ЦАО, доля которого достигает 12%. Еще по 5% сосредоточено на севере и западе столицы, а также в Новомосковском округе.

Если рассматривать конкретные районы, то лидером по объемам арендных квартир является Арбат, где в арендном бизнесе занято 25% от всех лотов.

Второе и третье место также делят центральные районы – Пресненский (18%) и Тверской (16%). По 12% представлено в районах Якиманка, Хорошевский и Московский.

Объем предложения арендных квартир коррелируется с возрастом ЖК. Чем дом новее, тем больше там будет соседей-арендаторов. Например, если рассматривать ЦАО, то в домах до 1991 года постройки сдается 5,4% квартир, в зданиях до 2009 года постройки – уже 9,9%, в ЖК, возведенных после 2010 года, – 14,6%.

По доля арендного жилья в новостройках лидирует ЖК "Парк Легенд" на юге столицы, где сдается сразу 38% квартир. Далее следует квартал "Родной город. Октябрьское поле" на севере города, где арендаторам предлагается почти треть лотов.

Среди проектов с высокой долей лотов в аренду также можно отметить проект Neva Towers (27% лотов предлагается арендаторам), ЖК "Символ" на юго-востоке города (23%) и квартал "Пресня Сити" (18%).

20 мая 2023, 04:17
Циан✓ Надежный источник

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