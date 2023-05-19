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Пятница 19 мая

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Как сэкономить на покупке в новостройке

Как сэкономить на покупке в новостройке
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Помогут предпродажи и программы лояльности.

Для большинства покупателей определяющим фактором при выборе квартиры остается цена. Этим пользуются застройщики, регулярно предлагая дисконты на определенные лоты в своих проектах. Однако есть и другие способы сэкономить на покупке жилья в новостройке.

Например, в ряде новостроек официальному началу реализации квартир предшествуют предпродажи. Таким образом застройщик "прощупывает" аудиторию, ликвидность проекта и цены. Квартиры на предпродаже могут быть на 5-15% дешевле, чем при старте продаж.

Как правило, первые лоты предлагаются брокерам, с которыми сотрудничает застройщик, или клиентам-инвесторам. Однако попасть в лист ожидания можно каждому. Для этого потребуется заключение договора о бронировании и внесения некоторой суммы. Покупатель также обязуется заключить ДДУ в кратчайшие сроки после начала продаж. Поэтому таким способом стоит пользоваться только в проектах крупнейших застройщиков и предварительно изучив саму новостройку.

Но не только самые первые квартиры предлагаются по сниженной цене. Существенные скидки можно получить и на последние лоты. Чаще всего это самые просторные квартиры, скидки на которые могут составлять 20% и более. Главное преимущество – новостройка уже введена и риск покупки минимальный.

Еще один вариант – покупка не самых ликвидных квартир, которые есть в каждом жилом комплексе. Речь может идти о неудобной планировке, о нижнем этаже, о не самом живописном виде из окна. Да, в таком случае придется пожертвовать собственным комфортом, но у каждого покупателя свои представления об идеальной квартире. И для кого-то площадь жилья может быть значительно важнее, чем вид на парк.

Наконец, застройщики периодически устраивают "клиентские" дни, в рамках которых предлагают дополнительные скидки. Выгодные предложения можно найти и при посещении крупных выставок недвижимости. Поэтому не лишним будет изучить календарь мероприятий на сайте интересующего вас застройщика.

19 мая 2023, 06:05
Бест-Новострой✓ Надежный источник

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