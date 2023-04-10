Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы

Покупателей недвижимости привлекает транспортная доступность.

Москва – многомиллионный мегаполис, который может потягаться по уровню жизни с крупнейшими европейскими столицами. Разумеется, российская столица привлекает внимание как жителей регионов, так и гостей из зарубежных стран. Невероятные перспективы заставляют людей переезжать в город и искать там недвижимость.

Очевидно, что Москва – один из самых дорогих городов России, поэтому порой даже арендовать квартиру бывает накладно, а о покупке многие люди могут только мечтать. Благо, столичные власти активно занимаются развитием территорий и повышают транспортную доступность.

В этих условиях возрастает популярность Новый Москвы. Приобрести недвижимость в ТиНАО сегодня можно значительно дешевле, чем в исторических районах города. Эксперты даже определили, сколько стоят самые доступные квартиры столицы.

На расстоянии не более 15 километров от МКАД можно найти жилье с чистовой отделкой за пять с половиной миллионов рублей. Речь идет о студии площадью почти 20 квадратных метров. За 22,5 "квадрата" придется выложить 6,28 миллионов.

Кроме того, в Москве доступен лот без чистовой отделки площадью 23 "квадрата". Стоимость недвижимости – 6,2 миллиона рублей. Эксперты отмечают, что спрос на жилье в ТиНАО вырос с развитием транспортной доступности. Сегодня от самых доступных ЖК до подземки можно добраться за 15 минут пешком, а дорога на метро до центра займет около получаса.



