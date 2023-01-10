Почему выгодно покупать недвижимость на стадии строительства?

Первая стадия строительства дома – котлован и подготовка фундамента. Купить недвижимость в новом доме уже можно на этой стадии стройки. Инвесторы так и поступают, вкладывают деньги в жилье, которое только строится. Но в этом случае есть определенные риски – например, застройщик объявит себя банкротом или будет переносить сроки сдачи на неопределенный срок из-за недостаточного финансирования. Рассказали, почему покупать квартиру на стадии строительства выгодно, а также объяснили, какие есть риски.



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В чем преимущества покупки недвижимости на стадии котлована?

На стадии строительства квартира стоит примерно на 20–30% дешевле, чем после ввода жилья в эксплуатацию. Но это не главное преимущество. Помимо экономии, у покупки жилья от застройщика есть и другие преимущества.

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Большой выбор планировок.

Возможность выбора этажа.

Акции и скидки при покупке жилья на стадии стройки.

Когда застройщик только открывает продажи, покупатели рассматривают сразу несколько планировочных решений. Присутствует возможность выбора не только этажа, но и расположения жилья. Чаще всего угловые квартиры отсеивают многие клиенты, поэтому застройщики часто предлагают скидки на такое жилье. Недвижимость на первом и последнем этаже, а также возле шахт лифта также не пользуется популярностью.

О том, как договориться о скидке, если покупаете квартиру на вторичном рынке — читайте в блоге МБК.

Какие есть риски покупки жилья на стадии стройки?

Потенциал роста у некоторых квартир минимальный. Например, если жилье строится в районе, где нет инфраструктуры, остановок общественного транспорта, цена сильно не увеличится. Эти факторы нужно учитывать, когда собираетесь вкладывать деньги в недвижимость на стадии котлована.

Есть и другие риски покупки недвижимости на стадии стройки.

Перенос срока сдачи жилья.

Застройщик обанкротился.

Внесены изменения в проект.

Если строительство панельного дома занимает не более года, то ждать монолитный объект нужно примерно два года. Еще около 10 месяцев занимает подключение объекта к коммуникационным системам, а также приемка квартир. Когда деньги уже вложены в квартиру, владельцу придется ждать все это время и тратить деньги на аренду.

Благодаря переходу на счета эскроу деньги покупателя находятся в безопасности. Это значит, что в случае банкротства компании средства вернут. Но цены на недвижимость за это время могут измениться, поэтому есть риск потерять часть вложений.

Покупка жилья с целью перепродажи

Недвижимость покупают не только с целью улучшения жилищных условий, но и для сохранения и приумножения капитала. Желательно, чтобы квартира находилась в центре города или спальном районе со сложившейся инфраструктурой.

Однокомнатные квартиры и студии считаются самыми рентабельными для перепродажи. Такое жилье легче сдать в аренду, и оно популярно у молодых семей без детей.

Если вы покупаете квартиру и планируете ее перепродать через пару лет, то делайте выбор в пользу недвижимости с готовой отделкой. Помните, что цель инвестора — дешевле купить и дороже продать.

Квартиры с ровными стенами, подключенными коммуникационными системами продаются быстрее. Ведь черновые работы не самые приятные и могут растянуться на долгое время. Если застройщик предлагает клиенту выровнять стены и выполнить разводку коммуникационных систем, то в этом случае лучше согласиться.

Что проверять перед покупкой недвижимости?

Если собираетесь купить жилье на стадии строительства и сэкономить деньги, обратите внимание на опыт строительной компании, изучите уже построенные объекты, почитайте отзывы жильцов. Чтобы не углубляться в тонкости правовой документации, убедитесь, что строительная компания аккредитована в банках РФ. Статус аккредитации застройщика свидетельствует о том, что компания соответствует нормам жилищного строительства, поэтому банки работают с девелопером.

Цены на стадии строительства чаще всего низкие, но лучше всего вкладывать деньги только в квартиры от проверенных и известных застройщиков. Если компания известная, вы с легкостью найдете информацию.

Посмотрите, какие объекты уже были построены этим застройщиком, зайдите на форум жильцов. Безопаснее всего вкладывать деньги, если у компании есть портфель успешно завершенных объектов.

Зачем изучать перспективы развития инфраструктуры?

Развитие инфраструктуры напрямую влияет на стоимость жилья в будущем. Если рядом пока нет никаких объектов, но в планах их строительство, то это будет преимуществом. Например, через 1,5–2 года ожидается открытие нового метро в 5 минутах ходьбы от комплекса. За счет этого стоимость недвижимости автоматически вырастет в цене после открытия. Наличие торговых центров, супермаркетов, остановок — все это увеличивает стоимость квартиры в районе.