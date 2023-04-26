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Среда 26 апреля

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"Здесь есть все": богачка Пэрис Хилтон переехала жить в музей

"Здесь есть все": богачка Пэрис Хилтон переехала жить в музей
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Пэрис Хилтон рассказала о новом доме

Еще совсем недавно одна из самых успешных и богатых американских певиц и актрис Пэрис Хилтон не имела собственной недвижимости. Наследница семьи, владеющей популярной в США сетью роскошных отелей Hilton Hotels была вынуждена арендовать жилье.

Каждый месяц звезда выкладывала 160 тысяч долларов США, чтобы наслаждаться жизнью в особняке площадью 1300 квадратных метров. Пресса и поклонники недоумевали, почему богачка не может приобрести частный дом и закрыть жилищный вопрос.

В итоге Пэрис Хилтон купила огромный особняк, который ее новый муж, бизнесмен Картер Реум в шутку называет музеем. Дело в том, что звезда для украшения стен использовала собственные фотографии.

О новом доме супруги рассказали в эфире подскаста I am Paris, сообщает американский журнал People. К слову, фотографии на стенах появились совсем не случайно – на территории особняка певицы расположена личная фотостудия.

Пэрис Хилтон в целом напичкала новый дом всевозможными помещениями. Там есть студи для звукозаписи и подкастов, а также огромная спа-зона, оборудованная современными технологиями. Богачка даже организовала отдельную комнату для подарков.

"Здесь есть все" – подчеркнула Пэрис Хилтон. Кроме того, светская львица выразила признательность своему мужу, который позволил ей реализовать в новом особняке все свои идеи.

26 апреля 2023, 09:40
Пэрис Хилтон. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
People✓ Надежный источник

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Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marco Piovanotto / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Наталья Орейро. Фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Stephen Locko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кира Найтли. Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Шеннон Доэрти. Фото: F Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com

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