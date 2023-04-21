Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье

Жерар Депардье провел экскурсию по своему имению.

Французский актер тетра и кино Жерар Депардье прославился на весь мир, благодаря блистательно сыгранным ролям, коих у плодотворного артиста насчитывается более двух сотен. Оставим в стороне его политические взгляды и неуместные высказывания в адрес России, ставшей для звезды вторым домом.

Журналисты газеты "Собеседник" (сайт издания заблокирован по требованию Роскомнадзора, поэтому корреспондент "Дни.ру" по старинке ознакомился с печатной версией, — Прим. ред.) рассказали про уникальную историю, которая произошла четверть века назад. Они выяснили, что какую мрачную тайну скрывает замок французской звезды.

В далеком 1988 году Жерар Депардье принял журналистов в своем имении. Особняк располагается в городе Анжу на расстоянии порядка четырех сотен километров от Парижа. Актер лично встретил гостей из России и провел для них экскурсию по замку.

Звезда французского кино показала свои виноградника. Жерар Депардье изготавливал вино, в том числе, для кубинского лидера Фиделя Кастро. Разумеется, он занимался этим не лично – за полями следила прислуга.

К слову, к работникам замка актер относился весьма уважительно. На вечернем ужине они сидели за одним столом вместе с ним и журналистами. По воспоминаниям авторов, на стол подавали изысканные блюда.

Вот только сам Жерар Депардье постоянно жаловался, что содержание имения слишком дорого ему обходится. Он вообще отказался жить в замке и поселился в одной из построек неподалеку. Мрачную обстановку создавало отсутствие современных инженерных коммуникаций – в замке было очень холодно.