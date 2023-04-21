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Пятница 21 апреля

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Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье

Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье
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Жерар Депардье провел экскурсию по своему имению.

Французский актер тетра и кино Жерар Депардье прославился на весь мир, благодаря блистательно сыгранным ролям, коих у плодотворного артиста насчитывается более двух сотен. Оставим в стороне его политические взгляды и неуместные высказывания в адрес России, ставшей для звезды вторым домом.

Журналисты газеты "Собеседник" (сайт издания заблокирован по требованию Роскомнадзора, поэтому корреспондент "Дни.ру" по старинке ознакомился с печатной версией, — Прим. ред.) рассказали про уникальную историю, которая произошла четверть века назад. Они выяснили, что какую мрачную тайну скрывает замок французской звезды.

В далеком 1988 году Жерар Депардье принял журналистов в своем имении. Особняк располагается в городе Анжу на расстоянии порядка четырех сотен километров от Парижа. Актер лично встретил гостей из России и провел для них экскурсию по замку.

Звезда французского кино показала свои виноградника. Жерар Депардье изготавливал вино, в том числе, для кубинского лидера Фиделя Кастро. Разумеется, он занимался этим не лично – за полями следила прислуга.

К слову, к работникам замка актер относился весьма уважительно. На вечернем ужине они сидели за одним столом вместе с ним и журналистами. По воспоминаниям авторов, на стол подавали изысканные блюда.

Вот только сам Жерар Депардье постоянно жаловался, что содержание имения слишком дорого ему обходится. Он вообще отказался жить в замке и поселился в одной из построек неподалеку. Мрачную обстановку создавало отсутствие современных инженерных коммуникаций – в замке было очень холодно.

21 апреля 2023, 11:20
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Газета "Собеседник", выпуск №15✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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За обедом Путин и Депардье обсудили ряд вопросов, связанных с выходом в перспективе в российский прокат художественного фильма о Григории Распутине, в котором Депардье сыграл главную роль
Во время беседы актер также рассказал президенту о своих творческих планах

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