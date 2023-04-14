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Клубные дома в Москве подорожали на 64%

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Клубные дома в Москве подорожали на 64%

Цена "квадрата" выросла почти до 1,6 млн рублей.
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За пять лет клубные дома в Москве в среднем подорожали на 64%, до почти 1,6 млн рублей за кв. м. Столь существенный рост не выбивается из общего тренда на удорожание столичного жилья. С 2018 года ЖК внутри МКАД прибавили в цене почти 86%.

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У клубных домов, отличающихся небольшим количеством лотов, довольно узкая целевая аудитория из-за высоких цен. Однако такие проекты пользуются стабильным спросом, привлекая в том числе повышенным уровнем приватности.

В классе "бизнес" жилье в проекте клубного формата можно купить по цене от 7 млн рублей. Максимальный ценник – 65,6 млн рублей. В классе "премиум" цены стартуют от 29 млн рублей за лот в 44,5 кв. м. За максимальную цену в 510 млн рублей предлагается городской таунхаус общей площадью 850 "квадратов".

Большинство клубных проектов позиционируются как классы "элит" или de luxe. Минимальная цена в сегменте составляет 42 млн рублей за лот в 39 кв. м, максимальная – достигает 3,2 млрд рублей. В эту цену обойдется роскошная квартира площадью 1,1 тыс. "квадратов".

Автор: 14 апреля 2023, 10:40 Источник: Метриум ✓ Надежный источник

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