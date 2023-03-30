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Элитное жилье все чаще берут в рассрочку

Элитное жилье все чаще берут в рассрочку
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Доля сделок с рассрочкой достигла рекордных значений.

На столичном рынке элитного жилья значительно выросла доля сделок с рассрочкой. Если два года назад в рассрочку приобретался лишь каждый пятый лот, то к марту 2023 года на такие покупки приходится 80% от всех сделок. Это рекордный показатель на элитном рынке за всю историю наблюдений. Только с начала этого года доля сделок с рассрочкой увеличилась на 10%.

Основная причина – готовность самих застройщиков предоставлять рассрочку, а также предлагать индивидуальные условия. Практически все столичные девелоперы дорогих проектов сейчас предлагают разнообразные программы рассрочки на срок до 3 лет.

Как правило, длительность рассрочки зависит от степени готовности ЖК. На начальных этапах строительства проще оформить рассрочку на несколько лет и при минимальном первом платеже (5-10%). В готовых проектах возможность отложить платеж на год или более встречается редко.

Второе место по популярности в высокобюджетном сегменте занимают сделки с полной единовременной оплатой. В ипотеку в 2022 году покупалась лишь каждая десятая дорогая квартира.

30 марта 2023, 02:03
Intermark RE✓ Надежный источник

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