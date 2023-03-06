"Будьте моим мужем": как сегодня выглядит дом из советской кинокомедии

Главную роль в фильме исполнил Андрей Миронов.

В 1981 году на советские киноэкраны вышла лирическая комедия "Будьте моим мужем". Фильм сразу же полюбился зрителю, ведь главные роли в нем исполнили непревзойденные мастера: Народный артист РСФСР Андрей Миронов, Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, Народная артистка России Нина Русланова, Народный артист России Георгий Штиль и другие. Центральное место в картине занимала недвижимость.

По сюжету, герой Андрея Миронова, который после пяти лет кропотливой работы детским врачом наконец-то решается поехать в отпуск, должен найти жилье в курортном городе. На вокзале он встречает женщину (Елена Проклова) с ребенком.

Помогая одинокой женщине, главный герой в ответ получает хамство. После он отправляется на поиски дома, однако выясняется, что во всем городе нет ни единого свободного гостиничного номера. Неожиданно он встречает того самого мальчика, которому помог на вокзале.

Виктор, которого сыграл Андрей Миронов, узнает от ребенка, что они с мамой тоже возникли проблемы с жильем. Присоединившаяся к ним Наталья (Елена Проклова) придумывает гениальный план.

Оказывается, она нашла недвижимость, только хозяйка (Нина Русланова) напрочь отказывается сдавать дом отдыхающим с детьми. Наталья идет заселяться одна, а Виктор изображает из себя ревностного мужа, который приезжает за женой вместе супругой. Помогая строгой владелице, герой Андрея Миронова все же добивается ее расположения.

Увы, но прославившийся гостевой дом из популярной кинокомедии не сохранился. Как рассказала его нынешняя собственница, недвижимость из-за обветшалости пришлось снести и перестроить. Однако на том же самом месте сегодня красуется примерной такое же жилья для туристов, даже атмосферу минувших лет удалось сохранить.