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Суббота 18 марта

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Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314%

Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314%
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За год планируется достроить 22 комплекса.

В течение 2023 года на рынке элитных новостроек Москвы должно завершиться строительство 41 корпуса в составе 22 проектов. Если все планы застройщиков будут реализованы, то ввод "элитки" вырастет на 314% в годовом выражении.

В девяти проектах запроектированы апартаменты, в остальных – квартиры. Больше всего корпусов – 34 – будет введено уже в первом квартале.

Минимальные цены на лоты среди проектов на высокой стадии готовности зафиксированы в комплексе класса "премиум" Cult от Gravion в районе Якиманка. В 9-этажном здании разместятся апартаменты площадью от 27 кв. м (студии) до 317 кв. м. Стоимость лотов стартует от 32,9 млн рублей.

Самая низкая стоимость "квадрата" действует в комплексе Roza Rossa от застройщика KR Properties в Хамовниках – от 991 тыс. рублей. Здесь также представлены апартаменты.

Ранее сообщалось, что "элитка" – единственный сегмент новостроек, где за последние годы площади лотов не только не сократились, но и увеличились. С 2017 года площадь лотов выросла на 29%, до 164 кв. м. Для сравнения, квартиры в проектах класса "комфорт" уменьшились за то время на 23%, до 43 кв. м.

18 марта 2023, 06:12
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