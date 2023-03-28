Хамам, тренажерный зал, кинотеатр: как Джиган и Самойлова поделят после развода особняк

Зачем выставленный за порог Джиган срочно избавляется от недвижимости?





В Сети не утихает скандал вокруг возможного развода модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Пара уже была на грани расставания год назад, но тогда все обошлось, и бизнесвумен простила нерадивому мужу его пьяные загулы. На этот раз беды не миновать, судачат поклонники. Оксана Самойлова подтвердила, что уже не живет с мужем и съехала от него. Джиган же обрисовал ситуацию как временную, заявив, что все дело в его творчестве.

"Я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану", – рассказывал Джиган.

Но на днях вдруг стало известно, что Джиган выставил на торги свое семейное гнездышко – роскошный особняк в Подмосковье за 200 миллионов рублей. Вряд ли это тоже делается ради нового альбома. Ясно одно, что пахнет жареным.



Дом площадью в 750 квадратов облицован натуральным камнем, а внутри отделан дорогими материалами. Внутри располагается кинотеатр, тренажерный зал, хамам, гараж на несколько автомобилей, гостиная с камином, кабинет и около десяти комнат. На территории особняка также есть гостевой дом площадью 250 квадратных метров, открытый бассейн, несколько беседок, зона барбекю и детская площадка. Также на территории парковка на пять машин. И как только Джиган и Самойлова будут делить все это богатство в случае реального развода?

Напомним, в феврале Джиган засветился в учреждении, напоминающем психиатрическую клинику. СМИ сообщали, что артист якобы проходит реабилитацию в московском учреждении "Роса", куда попадают после психозов, нервных срывов, депрессий. Также там лечат алкоголиков и наркоманов.