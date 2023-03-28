Хамам, тренажерный зал, кинотеатр: как Джиган и Самойлова поделят после развода особняк

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Вторник 28 марта

04:16Хамам, тренажерный зал, кинотеатр: как Джиган и Самойлова поделят после развода особняк 02:10Современные технологии строительства: плюсы и минусы 00:08Александров день: что нельзя делать 28 марта 21:40"Коричневая головка": разгоряченный Певцов показал интимное место 21:20По румяной щечке: оболганная Казарновская влепила сбежавшей в Киев предательнице Максаковой 21:00"Полгода хотела": оставившая мужа Брежнева призналась в обмане 20:40Сдеру с россиян три шкуры: алчная украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч 20:20Горько пожалел: предавший Россию Меладзе лишился средств к существованию 20:00"У нас все спонтанно": бьющаяся в экстазе Волочкова присосалась к Джигурде у всех на виду 19:40Подмосковные врачи удалили 93-летней пациентке огромную опухоль 19:20"Готова зарабатывать, где выгоднее": прижатая к стенке Лорак озвучила четкую позицию 19:00"Просто кайф": отчаявшаяся экс-жена Смольянинова* засунула стакан в промежность 18:40"Страшный ад": разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора 18:20"Хотим детей": раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней дочери Волочковой со взрослым мужиком 18:00Патриота SHAMANа сняли удирающим из дома с вещами и родней: До свидания! 17:40Это может отпугнуть: названы три ошибки мужчин при знакомстве в Сети 17:20В Москве выпала почти четверть мартовской месячной нормы осадков – синоптик 17:00"Судьба предателя": за что жадный беглец Галкин* ненавидит российских звезд 16:40"Никогда за певца не считал": Скандалист Киркоров публично унизил Тимати спустя годы дружбы 16:20В Москве после приема препарата для повышения иммунитета умерла студентка 16:00Взбешенная Чехова сцепилась с опальным Пригожиным: Что за ерунду вы говорите 15:40Куда сходить в Москве: афиша с 29 марта по 6 апреля 15:20"Все хохотали": Ужасно поющего вживую Киркорова погнали со сцены 15:00Спрос на новостройки Москвы снизился на 21% 14:40Спутавшийся с кобелем бывший муж Бородиной спрятался за спину ребенка 14:30"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова 14:20Где искать дешевые многокомнатные квартиры 14:10"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом 14:00"Он сам недалекий": Режиссер сериала "Король и Шут" наплевал на обвинения вдовы Горшка 13:40Покушение на убийство? Известную певицу обстреляли в Москве 13:20"Порвал израильский паспорт": что происходит с иноагентом Галкиным на фоне акций протеста 13:00"Светлый ангел!": предсказавшая свой уход Толкалина улетела на небеса 12:40Крики, телевизор, топот: как избавиться от шума в квартире 12:20Прячущую округлившийся животик Бузову сдали с потрохами: Ребенок на подходе 12:00"Жир опять начал образовываться": Лолита показала дырки от липосакции 11:40Скрытного тихоню Шифрина застукали в гримерке с Васильевой: Давайте выпьем! 11:20"Позорище какое-то": Снявшая штаны Бузова раздвинула ноги перед толпой 11:00Спрос ниже предложения: в России падают цены на арендные квартиры 10:40Лечь в постель с режиссером и молчать всю жизнь: Климова призналась в домогательствах 10:20В каких городах России проще арендовать "однушку" 10:00"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения 09:40Одно лицо: у бездетного 67-летнего Шифрина появился мальчик 09:20Страшный диагноз: зачавшая в пробирке Фриске ищет четыре миллиона на лечение ребенка 09:00"Чебурашка", "Белый Лотос" и "Дьявол носит Прада": как известные кинокартины навязывают нам денежное мышление? 08:40Не только вечное лето: Пять причин переехать в Индию 08:20Тест: отгадайте фильм по фрагменту с авоськой 08:00"Сколько экспертов – столько мнений": лучшие цитаты президента Рузвельта 06:38Лысое морское чудище с горбом на голове всплыло у берегов Приморья: видео 04:13Маммопластика: Почему мы отговорим от огромной груди 02:25Волосатый хищник вышел на ночную трассу: видео
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Хамам, тренажерный зал, кинотеатр: как Джиган и Самойлова поделят после развода особняк

Хамам, тренажерный зал, кинотеатр: как Джиган и Самойлова поделят после развода особняк
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Зачем выставленный за порог Джиган срочно избавляется от недвижимости?

В Сети не утихает скандал вокруг возможного развода модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Пара уже была на грани расставания год назад, но тогда все обошлось, и бизнесвумен простила нерадивому мужу его пьяные загулы. На этот раз беды не миновать, судачат поклонники. Оксана Самойлова подтвердила, что уже не живет с мужем и съехала от него. Джиган же обрисовал ситуацию как временную, заявив, что все дело в его творчестве.

"Я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану", – рассказывал Джиган.

Но на днях вдруг стало известно, что Джиган выставил на торги свое семейное гнездышко – роскошный особняк в Подмосковье за 200 миллионов рублей. Вряд ли это тоже делается ради нового альбома. Ясно одно, что пахнет жареным.

Дом площадью в 750 квадратов облицован натуральным камнем, а внутри отделан дорогими материалами. Внутри располагается кинотеатр, тренажерный зал, хамам, гараж на несколько автомобилей, гостиная с камином, кабинет и около десяти комнат. На территории особняка также есть гостевой дом площадью 250 квадратных метров, открытый бассейн, несколько беседок, зона барбекю и детская площадка. Также на территории парковка на пять машин. И как только Джиган и Самойлова будут делить все это богатство в случае реального развода?

Напомним, в феврале Джиган засветился в учреждении, напоминающем психиатрическую клинику. СМИ сообщали, что артист якобы проходит реабилитацию в московском учреждении "Роса", куда попадают после психозов, нервных срывов, депрессий. Также там лечат алкоголиков и наркоманов.

28 марта 2023, 04:16
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Paparazzi.ru✓ Надежный источник

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