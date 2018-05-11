Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"

10 мая в Лисабоне состоялся второй полуфинал, шестой в котором выступала представительница России Юлия Самойлова. Несмотря на всю трогательность номера (артистка пела о зарождении жизни), Юлия не смогла пройти в финал. Певица расстроилась до слез, и ее утешил муж, который неотлучно находится рядом с ней.
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