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Май 11, 2018
просмотры: 123

Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"

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10 мая в Лисабоне состоялся второй полуфинал, шестой в котором выступала представительница России Юлия Самойлова. Несмотря на всю трогательность номера (артистка пела о зарождении жизни), Юлия не смогла пройти в финал. Певица расстроилась до слез, и ее утешил муж, который неотлучно находится рядом с ней.

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