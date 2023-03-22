На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе

Самойлова устроила разборки в школе и до сих пор не отпустила ситуацию.

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала о неприятном инциденте, который случился с ее 12-летней дочерью Ариелой. Девочка пришла домой из школы и призналась матери, что ее избили. Эта новость шокировала Самойлову. О случившемся модель рассказала в своих соцсетях.

Жена Джигана обратилась к подписчикам за советом, как поступать в такой ситуации. Она рассказала, что уже разобралась, но неприятный осадок все же остался. Женщина до сих пор с содроганием вспоминает об инциденте. По словам Самойловой, ее дочь никогда никого не обижала, на нее просто напали ни за что.

"Там что-то случилось, и он просто подумал, что это она, и решил ее ударить. Я даже не могу передать словами, какие эмоции я испытала в тот момент", – рассказала Самойлова.

Жена Джигана добавила, что администрация школы повела себя очень грамотно и разобралась с конфликтом справедливо.

Напомним, Оксана Самойлова недавно перенесла заболевание, последствия которого испытывает до сих пор. У нее бывает плохое настроение, которое она всячески старается гнать от себя. Также недавно стало известно, что она не живет с Джиганом. Судя по всему, в семье опять начались проблемы и разногласия.