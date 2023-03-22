На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе

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Среда 22 марта

20:46"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник 20:03На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе 19:40"Разбил мне губу": окровавленная Бузова стала жертвой нападения неизвестного за рубежом 19:20"Я беременна": положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье 19:00"Приходила прокуратура": Блиновская попала под раздачу после проверок разбогатевших блогеров 18:40Продолжил содержать и подружил с новой женой: что стало с детьми Цекало от сестры Брежневой 18:20"Огромные два бидона": потолстевшая Семенович предъявила здоровенную грудь 18:00"Что-то лезет из пятой точки": переплюнувшая Волочкову Бузова опозорилась перед молодым красавцем 17:40"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу 17:20Москвичи тратят на бизнес-класс 22 млн 17:00ФНС массово проверяет арендные квартиры 16:40"Четвертый ребенок": Засветившая животик жена Тарасова объявила о беременности 16:20Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым 16:00"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова 15:40Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД 15:20Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях 15:00"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру 14:40Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо 14:20Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число 14:00"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву 13:40"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот 13:20"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк 13:00"Не могу поверить, что это произошло": как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна 12:53Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова 12:40Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть 12:20Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве 12:00"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством 11:40"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку 11:20Сбросил 30 килограмм, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли 11:00В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль 10:40"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного 10:20"Придется на старости лет скитаться по чужим углам": Пугачева лишилась последней квартиры в Москве 10:00Сколько стоит недвижимость блогерши-уголовницы Митрошиной 09:40"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику 09:20"Не все так просто": Оставшийся без денег на чужбине внук Пугачевой дерет с россиян три шкуры 09:00В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов 08:40"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими 08:20Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача 08:00Пентхаусы различаются в цене в 104 раза 06:19Как вернуть деньги за тур – советы эксперта 04:08"Рядом с членами": оставившая мужа Маркл нашла себе уютное место 02:09Покупатели квартир ждут падения цен 00:01День святого Кесария: традиции и приметы на 22 марта 22:40Как правильно выбирать картину в подарок? Ответил художник 21:00Врач-терапевт рассказала о пользе зелени 20:40С чем носить рваные джинсы: советы стилиста 20:05"Буду поклоняться сатане": Сделавшая странный алтарь Водонаева показала лицо 19:20"Не даю": раздвинувшая ноги богачка Боня переплюнула Волочкову 19:00"Будут закручиваться гайки": Лерчек, Митрошина... Кто следующий из блогеров сядет на скамью в суде? 19:00Вот тебе и "ягода-малинка": Хабиб разоткровенничался о вставленном в ягодицы твердом предмете
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На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе

На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе
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Самойлова устроила разборки в школе и до сих пор не отпустила ситуацию.

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала о неприятном инциденте, который случился с ее 12-летней дочерью Ариелой. Девочка пришла домой из школы и призналась матери, что ее избили. Эта новость шокировала Самойлову. О случившемся модель рассказала в своих соцсетях.

Жена Джигана обратилась к подписчикам за советом, как поступать в такой ситуации. Она рассказала, что уже разобралась, но неприятный осадок все же остался. Женщина до сих пор с содроганием вспоминает об инциденте. По словам Самойловой, ее дочь никогда никого не обижала, на нее просто напали ни за что.

"Там что-то случилось, и он просто подумал, что это она, и решил ее ударить. Я даже не могу передать словами, какие эмоции я испытала в тот момент", – рассказала Самойлова.

Жена Джигана добавила, что администрация школы повела себя очень грамотно и разобралась с конфликтом справедливо.

Напомним, Оксана Самойлова недавно перенесла заболевание, последствия которого испытывает до сих пор. У нее бывает плохое настроение, которое она всячески старается гнать от себя. Также недавно стало известно, что она не живет с Джиганом. Судя по всему, в семье опять начались проблемы и разногласия.

22 марта 2023, 20:03
Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/iamgeegun/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

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