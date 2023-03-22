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В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов

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В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов

Когда начнутся работы по капремонту?
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Работы по капитальному ремонту в Московской области продолжатся в 2023-м году. С самого старта нацпроекта "Жилье и городская среда" уже приведены в порядок больше 4.000 фасадов многоквартирных домов. Как передает телеканал "360", до конца этого года к ним прибавится еще 98 зданий. Отмечается, что работы нацелены не только на косметический ремонт домов, но и на их утепление.

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На данный момент проводится формирование лотов и конкурентных процедур для того, чтобы определить компании-подрядчиков. Планируется, что все работы в этом плане закончатся к середине года – тогда же начнется ремонт выбранных зданий. Отмечается, что результат будет проверен представителями министерства и фонда капитального ремонта.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2023, 09:00 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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