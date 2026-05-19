Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве

Московские инженеры совершили тихий, но по-настоящему грандиозный прорыв прямо на орбите Земли.

Настоящая сенсация пришла из глубин космоса: первый в мире сканирующий зондовый микроскоп СММ-2000С, созданный в недрах московской особой экономической зоны "Технополис Москва", принес уникальные научные плоды. Об этом триумфе столичных ученых сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Изобретение, не имеющее аналогов, не просто выжило в условиях запредельных нагрузок, но и заставило ученых по всему миру пересмотреть свои взгляды на устройство Вселенной.

Броня, которая лечит сама себя

Микроскоп, разработанный на заводе "Протон", отправился в большое путешествие на спутнике "Нанозонд-1" еще летом прошлого года. За это время прибор доказал свою феноменальную живучесть: ему нипочем космическая радиация, перепады температур и чудовищные перегрузки. Но главное — это данные, которые он передал на Землю.

Ученые были поражены: выяснилось, что некоторые современные материалы обладают поистине мистическим свойством — они способны самовосстанавливаться под прямым воздействием солнечного света. Это открытие открывает перед человечеством двери в новую эру кораблестроения. Представьте себе космический крейсер, который буквально "залечивает" свои раны прямо в полете, используя энергию светила. Износ деталей на орбите теперь перестает быть фатальной проблемой.

Легче, быстрее, эффективнее

Еще одна благая весть для конструкторов: разрушительная сила солнечного ветра оказалась не столь велика, как считалось ранее. Обшивка кораблей страдает медленнее, а значит, инженеры могут смело уменьшать толщину корпусов. В мире космонавтики каждый грамм на счету. Сбрасывая лишний вес брони, мы получаем возможность брать на борт больше полезного груза — от научной аппаратуры до запасов провизии для будущих колонизаторов Марса.

Кроме того, именно благодаря московскому микроскопу была разгадана одна из старейших загадок — механизм появления космической пыли. На первый взгляд, это звучит как сухая теория, но для безопасности полетов это знание бесценно. Пыль — это наждачная бумага космоса, и теперь мы знаем, как от нее защититься.

От звезд до атомного ядра

История успеха завода "Протон", ставшего резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году, началась еще в далеких семидесятых. Но именно сейчас предприятие вышло на пик своей формы. Помимо покорения безвоздушного пространства, москвичи создали единственные в мире зондовые микроскопы, способные работать внутри атомных и даже термоядерных реакторов.

Там, где плавится сталь и бушует невидимая смерть в виде радиации, наши приборы продолжают беспристрастно изучать поведение материалов. Это критически важно для создания безопасных источников энергии будущего. Москва сегодня не просто поддерживает проекты — она выстраивает мощный технологический суверенитет страны. Реализация национального проекта "Космос" усилиями столичных инженеров превращается из красивой мечты в осязаемую реальность, которую можно увидеть под объективом самого мощного в мире микроскопа.

19 мая 2026, 12:20
Фото: mos.ru
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Mакс"✓ Надежный источник

Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву

Аэропорт Внуково скорректировал работу на фоне атак беспилотников. Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили семь беспилотников, летевших в направлении Москвы.

В Орехово-Зуеве к 1 сентября откроется отремонтированная школа №16

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта школы №16 в Орехово-Зуеве, который должен завершиться к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства. «К капремонту основного корпуса СОШ №16 мы приступили осенью прошлого года.

Мэр Москвы сообщил уже о третьем уничтоженном БПЛА, летевшем к столице

Дежурные силы ПВО пресекли очередную попытку вражеского беспилотника нарушить покой москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной вероломной атаке вражеских беспилотников, которые пытались прорваться к самому сердцу столицы.

Более тысячи диких животных получили помощь сотрудников Московского зоопарка

Столица – это не только бесконечный бетон и пробки, но и место, где ежедневно разворачиваются настоящие драмы из жизни дикой природы, заканчивающиеся хэппи-эндом благодаря самоотверженной работе столичных спасателей. Москва — город контрастов, где под колесами элитных иномарок может оказаться краснокнижная птица, а в обычном детском саду — поселиться лисье семейство.

С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция

Анатолий Александрович Мигалкин, 97-летний ветеран из Красноборского округа Архангельской области, растроганно встречает гостей: предприниматель Максим Архипов и общественность региона навестили героя войны с серьезными подарками. Это существенная материальная поддержка: в подарок к празднику Великой Победы Анатолий Александрович получил новую мебель и посудомоечную машину – то, что действительно облегчает быт пожилого человека.

