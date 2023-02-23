Сколько придется копить на свой дом

Кемеровчане быстрее всего смогут набрать нужную сумму.



Около 8 лет в среднем требуется россиянам для того, чтобы накопить на покупку собственного дома. Такой срок получается, если брать в расчет среднюю цену домовладения в 6 млн рублей и среднюю зарплату в 63 тыс. рублей. Однако если рассматривать отдельные регионы, то сроки могут сильно различаться.



Так, быстрее всего удастся набрать необходимую сумму кемеровчанам – всего четыре года. Средняя цена дома в Кемеровской области составляет 2,8 млн рублей.

Дольше всего необходимо копить жителям Чеченской Республики – более двадцати четырех лет. Средняя зарплата по региону зафиксирована на уровне 35 тыс. рублей, а средняя стоимость домовладения – 10,2 млн рублей.

Менее пяти лет понадобится жителям Магаданской и Курганской областей, Республики Коми, а также Архангельской области и Еврейской АО.

Жителям Подмосковья, где средняя цена дома составляет 12,7 млн рублей, потребуется 15,1 лет. Москвичам - на год больше при средней цене дома в 22 млн рублей.

В Краснодарском крае накопить на свой дом можно за 18,4 года, в Санкт-Петербурге и Крыму потребуется более 19 лет.