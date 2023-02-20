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Сплошная экономия: в России вырос спрос на загородную недвижимость

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Доступная ипотека сыграла свою роль.

Отечественный рынок недвижимости постепенно стабилизируется. Уход ряда западных компаний из страны, конечно, негативно отразился на строительном бизнесе и, в частности, на стоимости материалов, однако и эта ситуация со временем пришла в норму. Сегодня эксперты фиксируют снижение цен, что в свою очередь влияет на спрос на жилье за городом.

Так, в России вырос спрос на загородную недвижимость. Примечательно, что он равномерно распорядился между частными домами, дачами и земельными участками. Об этом рассказал представитель компании "Этажи" Антон Сауков.

В интервью газете "Известия" он подчеркнул, что в феврале 2023 года россияне стали интересоваться жильем за городам почти в два раза чаще, чем за аналогичный прошлогодний период. Риелтор также предсказал увеличение количества сделок недвижимости в вышеуказанном сегменте, уточняет RT.

Как отмечает Общественная служба новостей, повышение спроса на рынке загородной недвижимости объясняется сразу несколькими причинами. Например, стоимость квадратного метра загородного жилья может быть ниже, чем во вторичных квартирах в два раза.

Кроме того, падение цен на строительные материалы вызвало у россиян интерес к строительству новых домов на приобретенных земельных участках. Свою роль в повышении спроса на частные дома и дачи сыграла также доступная ипотека.

По данным "Радио 1", в среднем кредит на загородную недвижимость банки выдают со ставкой 9,3%. Как подчеркнул эксперт, это на два с лишним процента ниже, чем ставка по ипотеке на вторичные квартиры. То есть в любом случае наблюдается сплошная экономия.

20 февраля 2023, 10:00
Фото: pixabay.com
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