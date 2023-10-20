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Собянин: Реконструированы 20 из 22 развязок на МКАД

Собянин: Реконструированы 20 из 22 развязок на МКАД
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Работы на еще двух объектах завершатся в скором времени.

В столице завершается масштабный проект реконструкции развязок на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Модернизированы уже 22 узла, осталось еще два.

Одна из них – развязка кольцевой автодороги и улицы Верхние Поля. Реконструкция началась весной 2021 года. Готов путепровод на МКАД с шестью полосами движения и две эстакады-съезда, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В работе находятся два путепровода и три эстакады-съезда. Ведется реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. Для пешеходов строят подземный и два надземных перехода.

"Всего в рамках проекта построим здесь 15,6 км дорог, включая 8 искусственных сооружений", – уточнил Собянин.

Развязку запустят в марте 2024 года – на три месяца раньше запланированного срока. Улучшится транспортная связность Москвы и двух городов области. Пропускная способность участка увеличится на 30%.

Собянин 15 августа объявил о запуске движения по двум эстакадам со съездами на внутреннюю сторону МКАД с Новоегорьевского шоссе и улицы Верхние Поля. Развязка упростила передвижение для жителей районов Люблино, Капотня и Марьино.

С 2011 года в Москве построили более 1,2 тысячи километров дорог. В эксплуатацию ввели 359 искусственных сооружений.

20 октября 2023, 16:55
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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