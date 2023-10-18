Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Прожектор"

Там построят жилье, социальные и торговые объекты.



В Москве утвердили проект реорганизации части промзоны "Прожектор" в Перове. На территории площадью около 200 гектаров построят жилье для 17,6 тысячи человек, включая участников программы реновации, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В новом квартале появятся школы, детские сады, поликлиники, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты, уточнил градоначальник.

По его словам, проектом предосмотрено строительство и реконструкция 3,4 километра дорог. На территории бывшей промзоны появятся бульвары, скверы, уютные дворы, пешеходные зоны и велодорожки.

"Реорганизация территории "Прожектора" позволит создать порядка 10 тысяч рабочих мест", – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр анонсировал реконструкцию участка бывшей промышленной зоны "Грайвороново" в Рязанском районе. На площади 22,56 гектара построят жилье, школу, детский сад, офисы.

Промышленные зоны реконструируют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). В столице реализуют 44 таких проекта. Инвесторы вложили в строительство 960 миллиардов рублей. В Москве появится 110 тысяч новых рабочих мест.