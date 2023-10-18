Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Прожектор"

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Среда 18 октября

18:13Отвратительно: Гузеева опозорила жениха и невесту на шоу "Давай поженимся!" 17:53Вроде бы мама хотела как лучше: Вассерман и другие знаменитые девственники планеты 17:41Отбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все 16:30Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри 16:07Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме 16:03Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов 15:45"Ей не нужна близость": что заставило Анисину простить измену Джигурды 14:51Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"? 14:09Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения 13:42"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире 13:17Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг 12:51Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет 12:19Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 11:59Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе 11:4470-летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни 11:25Буланова не смогла скрыть округлившийся живот: все заметили 11:24"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях 10:10На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь 09:18Как скоро Пугачева вернется в Россию: мнение эксперта 09:13Что заставило Борисову запереться ночью в ванной 09:07Прилучный покинул страну после судебного иска от Муцениеце: куда он уехал 08:00Ученые: хронический недосып грозит воспалением сосудов 06:22Семейство тигров было замечено в Приморском крае – видео 04:18Названы главные причины мужских неудач в постели 02:17Мировой рекорд: рыбаки выловили карпа массой 114 килограммов – видео 00:04Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы 22:18Пощечина и развод: Проскурякова лично показала крах семьи 21:54Это свадьба: счастливая Малышева окунулась в еврейскую культуру 21:30Русский гений: звезда шоу "Синяя птица" покорила США 20:54С дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь 18:54Вместо дома по барам: Сергей Жуков перед родами жены бросил якорь в другом городе 17:42Муж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17:10Гузеева на шоу "Давай поженимся!" беспардонно выругалась на глазах у всей России 17:00"Тетя Таня" Веденеева из-за санкций лишилась серьезного бизнеса 16:45Охлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 16:25Акиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления 16:10"Подвинул меня": 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN'ом 15:05"Это не жизнь": Анфиса Чехова откровенно о зависимости 14:59Подробности пластики Кати Лель утекли в Сеть: что она с собой сделала 14:57Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян 14:54Маркетолог назвала самые эффективные уловки магазинов косметики 14:09Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением 13:50Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно 13:48Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона 13:11Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму? 13:01Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой 12:23Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 11:54Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 11:47Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль 11:31Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Прожектор"

Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Прожектор"
98

Там построят жилье, социальные и торговые объекты.

В Москве утвердили проект реорганизации части промзоны "Прожектор" в Перове. На территории площадью около 200 гектаров построят жилье для 17,6 тысячи человек, включая участников программы реновации, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В новом квартале появятся школы, детские сады, поликлиники, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты, уточнил градоначальник.

По его словам, проектом предосмотрено строительство и реконструкция 3,4 километра дорог. На территории бывшей промзоны появятся бульвары, скверы, уютные дворы, пешеходные зоны и велодорожки.

"Реорганизация территории "Прожектора" позволит создать порядка 10 тысяч рабочих мест", – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр анонсировал реконструкцию участка бывшей промышленной зоны "Грайвороново" в Рязанском районе. На площади 22,56 гектара построят жилье, школу, детский сад, офисы.

Промышленные зоны реконструируют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). В столице реализуют 44 таких проекта. Инвесторы вложили в строительство 960 миллиардов рублей. В Москве появится 110 тысяч новых рабочих мест.

18 октября 2023, 17:43
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона

Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона
Знание законодательства может существенно упростить подготовку к ремонтным работам.

Как проверить недвижимость перед покупкой?

Как проверить недвижимость перед покупкой?
Приобретение недвижимости – ответственный шаг, сопряженный со многими рисками. Именно поэтому перед покупкой важно убедиться в юридической "чистоте" квартиры и проверить некоторые аспекты. Как это правильно сделать, рассказал Никита Андрушкевич – юрист, основатель юридической фирмы "Андрушкевич и партнеры". Договаривайтесь с собственником Если запланировали покупку недвижимости и уже присмотрелись к конкретному варианту, ведите диалог с тем, кто принимает решение о продаже.

Гендиректор "КОРТРОС" рассказал о вкладе малых городов в сохранение национальной идентичности России

Гендиректор "КОРТРОС" рассказал о вкладе малых городов в сохранение национальной идентичности России
Сбалансированное территориальное развитие России включает вопросы сохранения национальной идентичности и культурной традиции. Такое мнение высказал генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. Он отметил, что российские города включились в серьезную борьбу за человеческий капитала, федеральный ресурс и собственные перспективы.

Уютная среда: 5 секретов хранения вещей, которые можно использовать даже в маленькой квартире

Уютная среда: 5 секретов хранения вещей, которые можно использовать даже в маленькой квартире
Даже в самой маленькой квартире можно найти место для хранения. Просто стоит посмотреть на жилое пространство с иного ракурса. Тогда можно заметить, что многие вещи стоит использовать нестандартно или найти уголок, который не совсем похож на место для хранения, но идеально для этого подходит.

Собянин: Инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе

Собянин: Инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе
Объекты сдадут в эксплуатацию до 2027 года. Инвесторы построят 56 социальных объектов по московской программе стимулирования создания рабочих мест.

На востоке Москвы жители 83 домов получили ключи от новых квартир по реновации

На востоке Москвы жители 83 домов получили ключи от новых квартир по реновации
Округ входит в число лидеров по темпам переселения. В Восточном административном округе (ВАО) все жители 83 старых домов оформили документы на квартиры в новостройках по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Выбор читателей

17/10ВтрОхлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 16/10ПндРодившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 17/10ВтрМуж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17/10ВтрНе поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 17/10ВтрСобчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 17/10ВтрАкиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления