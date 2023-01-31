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Исторический максимум: в России выросли сроки по ипотеке

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Данные ЦБ РФ.

Ипотека в России является довольно популярным способом приобретения жилья. Кредит на недвижимость физическим лицам предоставляют большинство банков, при этом условия везде отличатся, что довольно удобно для граждан – можно подобрать идеальный вариант под свои запросы.

При этом россияне все чаще при оформлении ипотеки стремятся увеличить срок ее полного погашения. Очевидно, что в этой ситуации снижается размер ежемесячной оплаты. Средний срок кредитов на недвижимость в декабре минувшего года и вовсе достиг исторического максимума.

Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на данные Банка России, который выступает регулятором для банков, оформляющих, занимающихся кредитованием населения. Так, средний срок ипотеки в декабре 2022 года увеличился чуть ли не на полгода.

По конец прошлого года банки выдали гражданам кредитов на недвижимость со средним сроком 289,4 месяца, что составляет 24,1 года. Данные стали рекордными, как минимум, до начала 2018 года. Информацию за более ранний период ЦБ РФ не раскрыл.

Всего же за минувший год средний срок ипотеки прибавил 32,3 месяца, что на три десятых пункта выше показателя за позапрошлогодний период. В 2020 году кредит на недвижимость банки оформляли в среднем больше на десять месяцев.

31 января 2023, 09:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА ФАН✓ Надежный источник

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