90% новостроек Москвы обслуживают 4 банка

Сбербанк сохраняет лидерство.



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Большинство столичных новостроек – 90%, в которых квартиры реализуются через эскроу-счета, обслуживаются всего четырьмя банками. Лидерство традиционно сохраняет Сбербанк.

В первом полугодии почти в 200 новых корпусах в Москве начались продажи жилья через эскроу. Всего в реализацию поступило более 60 тыс. лотов общей площадью 3 млн «квадратов».

В Сбербанке были открыты эскроу-счета для 105 корпусов, или для 32,5 тыс. квартир и апартаментов. Главными партнерами банка стали группа «ПИК», девелоперы Level Group и «Эталон».

Второе место досталось ВТБ, открывшему эскроу-счета для реализации 33 корпусов, или почти 11 тыс. квартир и апартаментов. Активнее всего банк сотрудничает с группой «Донстрой» (12 домов).

Третье место занимает «Московский кредитный банк» (21 корпус), четвертое – «Дом.рф» (19 корпусов).

За два года с момента запуска проектного финансирования эскроу-счета в старых границах Москвы были оформлены почти для 900 корпусов, 47% из которых обслуживает Сбербанк.