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Льготную ипотеку оставят до лучших времен

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Льготную ипотеку оставят до лучших времен

Пока сохраняется высокая ключевая ставка.
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Программу льготной ипотеки следует сохранить, пока в стране не стабилизируется экономическая ситуация и будет действовать высокая ключевая ставка. Как только население сможет оформлять кредит по рыночной ставке, ипотеку с господдержкой следует свернуть. Об этом заявил глава «Дом.РФ» Виталий Мутко.

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По словам Мутко, длительная поддержка ипотеки со стороны государства негативно сказывается на жилищном рынке. Льготные условия поддерживают спрос, а это, в свою очередь, позволяет застройщикам повышать цены.

Параллельно планируется развивать сегмент аренды, помогая арендаторам жилья. Пилотный проект с готовыми квартирами с мебелью будет запущен в Тамбове. На аренду квартир будут выдаваться субсидии.

Автор: 22 августа 2022, 10:09 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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