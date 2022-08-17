Поджавшая хвост Собчак отреклась от элитного жилья в Латвии: Причем тут опять я?

Ксения Собчак проводит дни под солнцем на Рижском взморье.



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Власти Латвии, судя по всему, настроены решительно по отношению к россиянам. Сейчас правительство страны рассматривает возможность не продлевать виды на жительство нашим согражданам. Больнее всего это ударит по звездам отечественного шоу-бизнеса, которые в свое время накупили себе квадратов в Юрмале. Накануне в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак тоже владеет элитным жильем на Рижском взморье.

К слову, скандально известная журналистка недавно отправилась на отдых в Латвию. Можно было бы подумать, что расположилась она в принадлежащих ей апартаментах. Но после появившихся в прессе данных о наличии у нее недвижимости, телеведущая как будто поджала хвост и стала оправдываться перед многомиллионной аудиторией.

Ксения Собчак возмутилась тем, что ей постоянно приписывают хоромы, которых у нее на самом деле нет. "Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я?", – задалась вопросом звездная блондинка. Она напомнила, как недавно ходили слухи о покупки ею квартиры в Сочи за миллиард рублей, а теперь – жилье на Рижском взморье.

Супруга Константина Богомолова с иронией отметила, что, если верить потоку информации о ней, то она "круче Абрамовича". В конце концов теледива отреклась от квадратов в Латвии.

"Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек", – отметила Ксения Собчак.