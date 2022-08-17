Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Поджавшая хвост Собчак отреклась от элитного жилья в Латвии: Причем тут опять я?

Новости

Поджавшая хвост Собчак отреклась от элитного жилья в Латвии: Причем тут опять я?

Ксения Собчак проводит дни под солнцем на Рижском взморье.
прочитано 253 раза

Власти Латвии, судя по всему, настроены решительно по отношению к россиянам. Сейчас правительство страны рассматривает возможность не продлевать виды на жительство нашим согражданам. Больнее всего это ударит по звездам отечественного шоу-бизнеса, которые в свое время накупили себе квадратов в Юрмале. Накануне в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак тоже владеет элитным жильем на Рижском взморье.

ПО ТЕМЕ

Богомолов бросил оголившуюся Собчак на чужбине с ребенком

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

К слову, скандально известная журналистка недавно отправилась на отдых в Латвию. Можно было бы подумать, что расположилась она в принадлежащих ей апартаментах. Но после появившихся в прессе данных о наличии у нее недвижимости, телеведущая как будто поджала хвост и стала оправдываться перед многомиллионной аудиторией.

Ксения Собчак возмутилась тем, что ей постоянно приписывают хоромы, которых у нее на самом деле нет. "Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я?", – задалась вопросом звездная блондинка. Она напомнила, как недавно ходили слухи о покупки ею квартиры в Сочи за миллиард рублей, а теперь – жилье на Рижском взморье.

Супруга Константина Богомолова с иронией отметила, что, если верить потоку информации о ней, то она "круче Абрамовича". В конце концов теледива отреклась от квадратов в Латвии.

"Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек", – отметила Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2022, 09:46 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+