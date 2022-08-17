Богомолов бросил оголившуюся Собчак на чужбине с ребенком

Российская телеведущая Ксения Собчак сейчас находится в Европе. Она улетела туда с мужем Константином Богомоловым, сыном Платоном и дочерью режиссера от прошлого брака Анной. Семейство уже отдохнуло в Италии, Франции, теперь находится в Латвии.
На днях стало известно, что Константин Богомолов срочно улетел из Европы в Россию, оставив жену с пятилетним ребенком одну. Режиссер сейчас находится в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал поклонникам в соцсетях.
"Отправляюсь в Питер на гастроли – первые большие гастроли Новой Бронной. На сцене великого Александринского театра мы покажем четыре последние наши премьеры", – отметил муж Собчак.
Телеведущая не стала отказывать себе ни в чем и решила отправиться путешествовать по Европе без мужа. Несмотря на 30-градусную жару, она ездит по местным красотам. По словам блондинки, она давно мечтала об этом путешествии.
Ксения Собчак уже съездила в Версаль и посмотрела на дворец. Ведущая отметила, что ей нравится опыт европейцев в сочетании современности и старины. О своих поездках Собчак рассказывает поклонникам. На одном из опубликованных снимков она предстала в бикини, за что получила массу негативных комментариев в свой адрес.