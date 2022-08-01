Как вывести пятна с мебели: назван простой способ

Образовавшиеся пятна на мебели порой заставляют принимать поспешные решения – например, выкинуть испорченные диван или кресла и купить новые. Но мало кто знает, что можно избавиться даже от самых въевшихся загрязнений.

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Если на диван, кровать, кресло или другую мебель попала краска, в таком случае лучше прибегнуть к перетяжке. При образовании других сложных пятен на мебели, например, от кофе или других напитков, можно воспользоваться подручными средствами. Один дельный совет дает блогерша Каролина Макколи из Австралии, который мы и возьмем на вооружение.

По словам девушки, которая показывает домашние лайфхаки многомиллионной аудитории, вывести трудные пятна из материала можно с помощью воды, уксуса и средства для мытья посуды. Также может оказаться полезной зубная паста. Перед тем, как чистить поверхность получившейся смесью, необходимо вытереть место обычной салфеткой или бумажным полотенцем, если оно влажное из-за пятна.

Средство нужно наносить на мебель промакивающими движениями и не стоит размазывать его по всей поверхности. В этом случае также может помочь пульверизатор.

К слову, этот же способ идеально подойдет не только для выведения образовавшихся пятен на мебели, но и для удаления въевшихся загрязнений на одежде. Что касается гардероба, то Каролина советует отбелять наряды с помощью таблеток для чистки зубных протезов и горячей воды.