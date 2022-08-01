Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"Вторичка" в Новой Москве продается быстрее

Новости

"Вторичка" в Новой Москве продается быстрее

Но все равно придется подождать 9-10 месяцев.
прочитано 169 раз

Средний срок реализации «вторички» на рынке Новой Москвы составляет от 270 до 305 дней – на 10% быстрее, чем аналогичного жилья в старых границах города. Основная причина заключается в более доступной цене: новомосковские квартиры примерно на треть дешевле.

ПО ТЕМЕ

Дефицит: в каких районах Москвы труднее купить квартиру

Вторичные квартиры могут подешеветь на 30%

Всего в ТиНАО на продажу выставлено около 6,4 тыс. лотов на вторичном рынке. За год объем предложения увеличился на 24%. Средняя стоимость жилья составляет 9,9 млн рублей. При этом лоты в ТАО на 26% дешевле, чем в НАО со средней ценой 7,8 млн против 10,5 млн рублей соответственно.

Цены на жилую недвижимость в различных локациях Новой Москвы напрямую зависят от развития инфраструктуры, особенно транспортной. Рядом со МКАД, а также в районах, где открываются станции метро, квартиры дорожают быстрее всего. Однако в ближайшем будущем рост цен будет сдерживать невысокая активность покупателей.

Автор: 1 августа 2022, 08:58 Источник: Инком ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Дефицит стройматериалов: в Москве подорожал ремонт Дефицит стройматериалов: в Москве подорожал ремонт

Цены выросли и в Санкт-Петербурге

На севере Москвы построят крупный ЖК На севере Москвы построят крупный ЖК

Застройщик может выручить от продаж до 12 млрд рублей

Жилье на этапе котлована на 16% дороже Жилье на этапе котлована на 16% дороже

Чем квартира в уже построенном доме

Инвесторы построят в Москве еще четыре детских сада Инвесторы построят в Москве еще четыре детских сада

Они рассчитаны на 925 воспитанников

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+