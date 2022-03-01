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Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов

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Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов

Оказалось, это сниженная вдвое стоимость.
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Звезда фильма "Рокки" решил продать свой шикарный особняк еще в начале прошлого года, попросив за него нескромные 100 с лишним миллионов долларов. Однако покупатель на такую внушительную сумму не находился, тогда артист решил снизить стоимость. Сначала дом стал стоить 85 миллионов, потом 80. В итоге его приобрела знаменитая певица Адель за 58 миллионов долларов.

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Особняк можно смело назвать поместьем, его площадь составляет почти две тысячи квадратов, а размер участка – 122 сотки. В доме шесть спален, спортзал, гардеробные, санузлы и даже есть сигарная комната. Отдельно стоит домик для гостей, спа-комплекс, бассейн и огромный гараж на 8 мест. На территории даже есть собственная художественная студия. Дом принадлежал семье Сталлоне с 1998 года.

Кстати, в последнее время жизнь певицы Адель сильно изменилась. На некоторое время она уходила со сцены и не выпускала новые альбомы. Недавно произошло триумфально возвращение артистки. Она похудела на 45 килограмм и стала неузнаваемой. Ее новый альбом стал самым продаваемым в 2021 году, она посвятила его своему сыну.

Фото: Jared Milgrim / The Photo Access / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 11:58 Источник: Mansion Global ✓ Надежный источник

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