Постаревший Сталлоне появился в окружении сногсшибательных красоток

Знаменитый американский актер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте семейное фото, сделанное по случаю важного события. На снимке постаревший артист запечатлен в компании четверых прекрасных женщин, трое из которых – его дочери, а четвертая – супруга знаменитости. Под фото 74-летний Сильвестр Сталлоне поздравил свою младшую дочь – 19-летнюю Скарлет, которая окончила среднюю школу.
Поклонники звезды пришли в восторг от семьи актера. Фанаты отметили, что дочери Сталлоне стали невероятными красотками, а их мать выглядит как четвертая сестра девушек. Подписчики присоединились к поздравлениям гордого отца и пожелали Скарлет успехов на жизненном поприще – у нее уже есть для этого огромный потенциал.
Напомним, что знаменитый голливудский красавец ранее был замечен с разными девушками, среди которых были популярные актрисы и супермодели. Однако с годами артист остепенился и перестал менять спутниц жизни. Уже более двадцати лет он женат на модели и бизнесвумен Дженнифер Флавин, которая подарила супругу троих дочерей – Софию, Систин и Скарлет. Девушки могут похвастаться прекрасными внешними данными, поэтому многие прочат им успешную карьеру моделей.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что постаревший Сильвестр Сталлоне шокировал народ.
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