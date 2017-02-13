Самые яркие моменты премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе состоялась 59-ая церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". По красной дорожке прошлись самые известные зарубежные исполнители, а награды вручили самым достойным. Так, главным триумфатором стала певица Адель, завоевавшая победу во всех главных номинациях: "Запись года", "Песня года", "Альбом года" и "Лучшее вокальное поп-исполнение".