Кричала на всю улицу: пережившая страшную боль звезда "Дома-2" лишилась последних денег

Звезда проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова осталась без денег, взятых в банке.

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Участники телешоу "Дом-2" Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова смогли построить на проекте свою любовь. Пара уже воспитывает совместных наследников. 22 сентября 2022 года у них родились мальчики-близнецы.

Любая женщина во время родов переживает страшные муки и боль, а эти прошли с осложнениями. Врачам пришлось вместо традиционного способа прибегнуть к кесареву сечению. Все это время рядом с любимой находился отец малышей.

К сожалению, дети появились на свет недоношенными, поэтому им понадобилась помощь медиков, однако все закончилось благополучно. Сегодня Юлия Ефременкова не только принимает участие в съемках и нянчится с наследниками, но и ведет блог.

На своем ютуб-канале ведущая реалити-шоу "Дом-2" рассказывает о проблемах материнства, а также делится с подписчиками другими секретами семейной жизни. В среду, 7 декабря, она сообщила поклонникам радостную новость.

Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова погасила ипотеку. Теперь они живут в своей собственной квартире. Из-за этого блогерша лишилась последних денег, взятых в банке. Меж тем, ее счастью не было предела.

Когда звезда телепроекта "Дом-2" приехала закрывать кредит за недвижимость, она от радости кричала на всю улицу. А свидетелями счастья телеведущей стали ее многочисленные поклонники.