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На Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка тоннеля до станции "Звенигородская"

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На Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка тоннеля до станции "Звенигородская"

На будущей Рублево-Архангельской линии метро пройден правый перегонный тоннель между станциями "Народное Ополчение" и "Звенигородская". Протяженность участка – 1700 метров.
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Первый тоннель Рублево-Архангельской линии пройден два месяца назад. О завершении проходки соседнего участка сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Тоннель проходит под плотной городской застройкой. Тоннелепроходческий щит шел на глубине до 35 метров, отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Рублево-Архангельская линия протянется почти на 13 километров от делового центра "Москва-Сити".

Ветка выйдет за МКАД и дойдет до площадки Рублево-Архангельское, где строится жилье и коммерческие помещения. Линия улучшит транспортную доступность западных районов столицы.

Напомним, что активные работы ведутся на еще одной новой линии – Троицкой. Она протянется на 40 километров и свяжет центр Москвы с городским округом Троицк.

В ноябре 2022 года началось строительство станции "Крымская". На соседней станции – "ЗИЛ" – продолжаются монолитные работы.

В ближайшие годы на карте подземки появится Бирюлевская линии. Метро придет в районы Гольяново и Северный, аэропорт Внуково.

За последние 11 лет сеть Московского метрополитена увеличилась в 1,5 раза. Построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва
Автор: 6 декабря 2022, 13:22 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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