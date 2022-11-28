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В Москве начали строить еще одну станцию Троицкой линии

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В Москве начали строить еще одну станцию Троицкой линии

Началось возведение станции "Крымская" будущей Троицкой линии метро. О старте работ сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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На будущей станции начали монтировать ограждающие конструкции котлована. Также выполняется устройство буросекущих свай, ведутся земляные работы по планировке территории стройплощадки, рассказал заммэра.

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В направлении "Крымской" идут четыре тоннелепроходческих комплекса. Два из них ведут проходку от станции "ЗИЛ", другие – от "Академической".

Стройплощадка расположена между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. У станции будет два вестибюля, один из которых совместят с восточным вестибюлем платформы Крымская МЦК.

Ранее Бочкарев сообщил о начале монолитных работ на станции "ЗИЛ". Ограждающие конструкции готовы на 81%, почти на 50% выполнена разработка грунтового массива котлована, расположенного на территории бывшей промышленной зоны.

Троицкая линия метро протянется на 40 километров. Ветка соединит Южный, Юго-Западный округа с территориями Новой Москвы и городским округом Троицк.

За последние 11 лет сеть Московского метрополитена увеличилась в 1,5 раза. Построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо.

В скором времени на карте подземки также появятся Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Метро придет в районы Гольяново и Северный.

Проектное решение станции "Крымская". Изображение: mos.ru
Автор: 28 ноября 2022, 17:46 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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