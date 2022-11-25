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Монолитные работы начались на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Монолитные работы начались на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

На станции "ЗИЛ" Троицкой линии началось устройство монолитных конструкций в зоне вестибюля, платформенного участка и оборотных тупиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
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Почти на 50% выполнена разработка грунтового массива котлована на территории бывшей промзоны рядом с парком "Тюфелева роща", рассказал заммэра. Он уточнил, что ограждающие конструкции готовы на 81%.

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Монолитные работы на пяти станциях Троицкой линии почти завершены

Кроме того, продолжается проходка от станции "ЗИЛ" до "Крымской". Два тоннелепроходческих щита преодолели по 300 метров. Также комплексы работают на участках между станциями "Вавиловская", "Крымская" и "Академическая".

Троицкая линия протянется на 40 километров. В старых границах столицы она пройдет через Южный и Юго-Западный административный округа. Конечная станция ветки расположится в городском округе Троицк в Новой Москве.

Также на присоединенных территориях строится продление Солнцевской линии. Участок включает станции "Аэропорт Внуково" ("Внуково") и "Пыхтино".

Готовность основных конструкций станции "Аэропорт Внуково" превысила 70%, уточнил Бочкарев. Продолжается устройство основных конструкций наклонного хода эскалатора, отметил заместитель мэра.

Более чем на 50% выполнена гидроизоляция. Специалисты готовятся к монтажу инженерных систем на потолке платформенного участка, приводит слова Бочкарева портал mos.ru.

По его словам, в скором времени строители присоединят вестибюль станции к наземному пешеходному переходу. Пассажиры подземки смогут добраться до входа в аэропорт.

Ранее сообщалось о скором завершении облицовки метромоста через реку Ликову. Транспортный объект свяжет станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Сооружение станет 12-м метромостом Москвы. Объект примыкает к строящейся станции "Пыхтино", где идет монтаж инженерных систем, архитектурная отделка пассажирской и технической зон.

Сеть столичной подземки за последние 11 лет увеличилась в полтора раза. Возведено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо. Запущено Московское центральное кольцо, первые два центральных диаметра.

В ближайшие годы в столице построят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии. Свои станции метро будут у районов Северный и Гольяново. Планируется, что 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от подземки.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото М. Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 25 ноября 2022, 16:44 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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