Монолитные работы начались на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

На станции "ЗИЛ" Троицкой линии началось устройство монолитных конструкций в зоне вестибюля, платформенного участка и оборотных тупиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Почти на 50% выполнена разработка грунтового массива котлована на территории бывшей промзоны рядом с парком "Тюфелева роща", рассказал заммэра. Он уточнил, что ограждающие конструкции готовы на 81%.

Кроме того, продолжается проходка от станции "ЗИЛ" до "Крымской". Два тоннелепроходческих щита преодолели по 300 метров. Также комплексы работают на участках между станциями "Вавиловская", "Крымская" и "Академическая".

Троицкая линия протянется на 40 километров. В старых границах столицы она пройдет через Южный и Юго-Западный административный округа. Конечная станция ветки расположится в городском округе Троицк в Новой Москве.

Также на присоединенных территориях строится продление Солнцевской линии. Участок включает станции "Аэропорт Внуково" ("Внуково") и "Пыхтино".

Готовность основных конструкций станции "Аэропорт Внуково" превысила 70%, уточнил Бочкарев. Продолжается устройство основных конструкций наклонного хода эскалатора, отметил заместитель мэра.

Более чем на 50% выполнена гидроизоляция. Специалисты готовятся к монтажу инженерных систем на потолке платформенного участка, приводит слова Бочкарева портал mos.ru.

По его словам, в скором времени строители присоединят вестибюль станции к наземному пешеходному переходу. Пассажиры подземки смогут добраться до входа в аэропорт.

Ранее сообщалось о скором завершении облицовки метромоста через реку Ликову. Транспортный объект свяжет станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Сооружение станет 12-м метромостом Москвы. Объект примыкает к строящейся станции "Пыхтино", где идет монтаж инженерных систем, архитектурная отделка пассажирской и технической зон.

Сеть столичной подземки за последние 11 лет увеличилась в полтора раза. Возведено 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо. Запущено Московское центральное кольцо, первые два центральных диаметра.

В ближайшие годы в столице построят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии. Свои станции метро будут у районов Северный и Гольяново. Планируется, что 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от подземки.