Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Станция "Новаторская" Троицкой линии готова на 65%

Новости

Станция "Новаторская" Троицкой линии готова на 65%

На станции "Новаторская" Троицкой линии метро практически завершились монолитные работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
прочитано 475 раз

Станция расположена на Ленинском проспекте между улицами Новаторов и Академика Пилюгина. Там организуют пересадку на станцию "Новаторская" Большой кольцевой линии.

ПО ТЕМЕ

Монолитные работы на пяти станциях Троицкой линии почти завершены

Строительство конструкций станции "Новаторская" Троицкой линии метро подходит к концу

Готовность станции Троицкой линии составляет 65%, уточнил Бочкарев. Монолитные работы подходят к концу, а архитектурная отделка "Новаторской" выполнена на треть, передает слова заммэра портал mos.ru.

Ранее сообщалось о скором завершении монолитных работ на еще четырех станциях Троицкой линии: "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Мамыри". Одновременно с этим началась внутренняя отделка.

Продолжается строительство вестибюлей станций. Специалисты занимаются благоустройством.

Троицкая линия метро протянется на 40 километров и соединит Московское центральное кольцо с городским округом Троицк. В районах расположения будущих станций проживает около миллиона человек, еще несколько сотен тысяч ездят туда на работу или учебу.

За 11 лет сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.

Проект станции "Новаторская". Изображение: mos.ru
Автор: 10 октября 2022, 12:00 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+