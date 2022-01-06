Путин поручил рассмотреть вопрос переселения из аварийных домов с непогашенной ипотекой

Владимир Путин дал поручение разобраться с вопросом переселения граждан, у которых еще не погашена ипотека, из аварийных зданий. На сайте Кремля уже разместили соответствующий приказ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Возможность переехать в новую жилплощадь появится у тех людей, кто приобрел квартиру в кредит и не успел его погасить до того, как дом признали аварийным. При необходимости россиянам предоставят предложения по переселению. Выполнить поручение президента должны будут до первого мая 2022 года.
Напомним, что вопрос президент России взял на рассмотрение после большой пресс-конференции, во время которой журналистка акцентировала внимание на проблеме. По ее словам, многие граждане страны купили в ипотеку квартиры в домах, которые впоследствии признали аварийными.
Для жителей таких домов это настоящая проблема, так как они не могут продать жилплощадь. При этом им приходится выплачивать ипотеку за дом, который фактически находится на грани разрушения. Именно поэтому решение этого вопроса крайне значимо для многих россиян.