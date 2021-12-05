"Вот это подарок!": Михеева купила двухэтажную квартиру

Дизайнерский ремонт и высокий стиль сделали жилье потрясающим. Телезвезда Алла Михеева показала шикарный интерьер.

Алла Михеева прославилась на всю страну, благодаря рубрике "Острый репортаж" в шоу "Вечерний Ургант". Работая над программой, ведущая успела заработать достаточно денег, чтобы обеспечить матери и отцу достойную старость. Алла Михеева приобрела для родителей элитную недвижимость и похвасталась фанатам покупкой.

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Высококлассная квартира располагается в Сибири, в Кемеровской области, где знаменитость провела свое детство. Пространства — хоть отбавляй, для жильцов оборудовано два этажа — снизу наверх ведет угловая лестница с мощными перилами. Дизайн выполнен в светло-бежевых оттенках, благодаря которым глаза не устают.

В гостиной с высоким потолком установили роскошную люстру, мягкий диван, камин, телевизор и другие приятные мелочи для комфорта и удобства. Из столовой имеется выход на небольшой балкон, где можно поужинать в теплую погоду. В спальне для родителей Аллы Михеевой оборудовали специальные ящики, которые позволяют уместить огромное количество постельного белья и вещей.



Пользователи Сети восхитились красотой помещений и утонченным вкусом дизайнера. Многие помечтали, что когда-нибудь у них тоже будет такая квартира. "Вот это подарок! Красотища!", "Чувствую через экран, как там вкусно пахнет. Видно, что очень старалась сделать уютно", — выразился народ в комментариях.

Телеведущая Алла Михеева сумела впечатлить своих родителей. "Ничего себе!" — воскликнул ее отец, когда увидел достоинства нового жилья.