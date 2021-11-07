Чехова показала огромную квартиру на 25 этаже: Ненавижу строить

Квартира телеведущей находится в высотке. Ее площадь составляет сто квадратных метров. В ней есть все для роскошной жизни: гостиная, кухня, спальни, детская, две ванные комнаты и гардеробная.
Анфиса Чехова рассказала, что до 34 лет скиталась по съемным квартирам. А с появлением на свет ребенка приобрела собственную недвижимость. "Ненавижу что-то строить", – призналась знаменитость. Поэтому она купила квартиру с ремонтом.
В ней теледива живет с наследником. Анфиса Чехова отметила, что жилье стало ей мало. Она хотела купить квартиру побольше, но вмешались обстоятельства, которые не позволили ей этого сделать. Звезда заявила, что будет приобретать жилье в той стране, куда в будущем переедет.
Не секрет, что Анфиса Чехова обожает путешествовать. Она была в разных странах: США, Турции, Мальдивах, Мексике и других. Напомним, в этом году телеведущей исполнится 44 года. Как писали "Дни.ру", у нее есть сын Соломон. Его теледива родила от артиста Гурама Баблишвили. После расставания с супругом она держит свою личную жизнь в секрете.
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