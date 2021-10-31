"Сейчас сдохну": худеющая Анфиса Чехова оказалась на волосок от смерти

Телеведущая долго страдала от избыточного веса. Отчаявшись сама скинуть ненавистные килограммы, она решила прибегнуть к процедуре криолиполиза. Анфиса Чехова рассказала, что после "ледяного похудения" смогла их скинуть, но за это ей пришлось дорого заплатить.
В погоне за стройностью некоторое время назад звезда экрана чуть не умерла. Теледива делала процедуру на живот. В какой-то момент ей стало так плохо, что она села за руль и отправилась покупать себе лекарство от давления. В программе "Ты не поверишь" на НТВ знаменитость призналась, что у нее от боли чуть глаза из орбит не вывалились.
"Думала, что сейчас сдохну", – поделилась Анфиса Чехова. Артистка переживала, что потеряет сознание за рулем и в кого-нибудь врежется.
Отметим, что благодаря занятиям спортом, диете и некоторым процедурам звезда смогла достичь желаемого. Сейчас она весит 59 килограммов. Теперь Анфиса Чехова не стесняется показывать публике свою фигуру.
Вместе с тем ведущая отметила, что делать пластику она боится. Все слухи о том, что она прибегала к этому, теледива назвала враньем. Анфиса Чехова уверена, что перекраивать свой организм, например, откачивая жир, очень опасно. По ее мнению, последствия могут нанести большой вред здоровью.
Популярные темы форума
НАТКУ ТУТ В ЖООПУ ИМЕЮТ.
Увлажняющие капли для глаз
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Салон красоты как бизнес
Не надо терять надежду
Ищу
У НАТКИ ПОРВАЛАСЬ ЖООПА.
Где?
НАТКА НАЖРАЛАСЬ ГООВНА.
НАТКА СДРИИИСНУЛА.