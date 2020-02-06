Коллапс всего рынка: россиян предупредили о скачке цен на жилье

С булгаковских времен квартирный вопрос продолжает беспокоить не только москвичей, но и всех россиян. Одним из способов решения этой проблемы было долевое строительство. Обратной стороной медали являлась высокая вероятность нарваться на мошенников, которые оставят человека и без денег, и без крыши над головой.
Чтобы навести порядок в отрасли, была введена система эскроу-счетов. Защищая покупателя, такой подход увеличивает издержки для застройщика. Эксперты считают, что это может спровоцировать скачок цен на недвижимость до 25%. Заметно это станет уже летом 2021 года, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
"Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка", – цитирует газета "Известия" сенатора. Отмечается, что средние и мелкие застройщики могут покинуть рынок, так как они не способны выполнить требования для получения кредита по эскроу-счетам. Крупные игроки, осознав, что остались без конкурентов, могут попробовать задрать стоимость жилья.
В правительстве не склонны драматизировать ситуацию. Роста цен и монополизации рынка позволит избежать использование современных технологий и отлаженная работа Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Никаких массовых проблем нет. Те, что возникают, решаем оперативно", – подчеркнул он.
Скачок цен в случае, если он состоится, рискует вызвать коллапс всего рынка, поскольку людям и так с трудом хватает денег, чтобы приобрести жилье по уже существующим ценам. "Учитывая, что потолок платежеспособности уже достигнут, если предположить, что девелоперы поднимут цены на 25%, продажи просто остановятся и даже дешевеющая ипотека не сможет реанимировать рынок", – предупредил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.
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