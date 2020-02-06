Коллапс всего рынка: россиян предупредили о скачке цен на жилье

В ближайшее время рынок недвижимости в России может столкнуться с серьезнейшими проблемами. Изменения могут спровоцировать скачок цен на жилье на 25%. При этом люди и сейчас с трудом находят деньги на покупку новых квартир.

прочитано 1101 раз