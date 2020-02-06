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Недвижимость

Коллапс всего рынка: россиян предупредили о скачке цен на жилье

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ближайшее время рынок недвижимости в России может столкнуться с серьезнейшими проблемами. Изменения могут спровоцировать скачок цен на жилье на 25%. При этом люди и сейчас с трудом находят деньги на покупку новых квартир.
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С булгаковских времен квартирный вопрос продолжает беспокоить не только москвичей, но и всех россиян. Одним из способов решения этой проблемы было долевое строительство. Обратной стороной медали являлась высокая вероятность нарваться на мошенников, которые оставят человека и без денег, и без крыши над головой.

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Чтобы навести порядок в отрасли, была введена система эскроу-счетов. Защищая покупателя, такой подход увеличивает издержки для застройщика. Эксперты считают, что это может спровоцировать скачок цен на недвижимость до 25%. Заметно это станет уже летом 2021 года, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

"Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка", – цитирует газета "Известия" сенатора. Отмечается, что средние и мелкие застройщики могут покинуть рынок, так как они не способны выполнить требования для получения кредита по эскроу-счетам. Крупные игроки, осознав, что остались без конкурентов, могут попробовать задрать стоимость жилья.

В правительстве не склонны драматизировать ситуацию. Роста цен и монополизации рынка позволит избежать использование современных технологий и отлаженная работа Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Никаких массовых проблем нет. Те, что возникают, решаем оперативно", – подчеркнул он.

Скачок цен в случае, если он состоится, рискует вызвать коллапс всего рынка, поскольку людям и так с трудом хватает денег, чтобы приобрести жилье по уже существующим ценам. "Учитывая, что потолок платежеспособности уже достигнут, если предположить, что девелоперы поднимут цены на 25%, продажи просто остановятся и даже дешевеющая ипотека не сможет реанимировать рынок", – предупредил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Автор: 6 февраля 2020, 09:58

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
М да с такими ценами на квартиры, как в России это жесть.... завышены в миллионы раз, так ещё и поднимать будут))).
ПилигримГость
Ответить
Читал один комментарий, где товарищ предлагал больного китайца заслать в Думу и Кремль, чтобы остановить пенсионную реформу и умертвить мертвяков зомбиапокалипсиса Кремля.
ПилигримГость
Ответить
Каронавирус быстро решит жилищный вопрос.
Дома будут стоять а людей нет.
ПилигримГость
Ответить
Теперь молодых нет, все старые подряд, скоро совсем никакого народа не будет
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ПилигримГость
Ответить
СКОРО НАРОДА НИКАКОГО НЕ БУДЕТ
Пророчества Макарии Артемьевой.
10. Скоро воды не будет, яблоков не будет, картох не будет. 1. А теперь молодых нет, все старые подряд, скоро совсем никакого народа не будет. 2. Такое время наступает, сила отнимается колдунами. Будет еще хуже, не дай Бог дожить до того. 3. Теперь их время настает, хорошие времена кончаются. 4. Теперь народ, в общем, нехороший. Начальство не будет клониться к народу, и будет полная разруха. 5. Страшней для нас китайцы. Китайцы злые очень, будут резать без пощады.
ПилигримГость
Ответить
Андрей Козьма 1 день назад
У нас в Кремле сионисто - массоно иудее еврейское правительство с 1993-его без любых вирусов перекрыв финансирование уничтожило половину населения Руси... деревни вымирают, в городах все больше приезжих с южных республик... видать замещение коренного населения на приезжих давно стояло в планах массонов... И заметил другое ... в 1992-<цензура> был в разных городах !, и сейчас бываю...., а в 1992-<цензура> нас было куда намного больше!!!, а сейчас даже в Москве на вокзалах я не вижу такого количества как видел в 1992-м...
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