Ида Галич влезла в долги из-за покупки замка

Ведущая и ее супруг Алан Басиев купили не просто дом, а настоящий замок. Колонны, панорамные окна, башни – все это поражает своим величием.
Стоимость такого роскошного особняка остается загадкой. Единственное, что рассказала Ида – они с мужем взяли его в ипотеку.
"Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка", – поделилась счастьем в своем инстаграм-аккаунте звезда.
Друзья из мира шоу-бизнеса тут же бросились поздравлять Галич и Басиева. Певица Рита Дакота призналась, что очень гордится подругой. Другие, в числе которых оказались Наталья Миногарова, Дима Билан, Настя Задорожная, искренне порадовались масштабной покупке будущих родителей.
Отметим, в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых российских звезд до 40 лет Ида заняла 39 место. Ее доход за прошлый год составил более 800 тысяч долларов – чуть меньше 50 миллионов рублей.
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