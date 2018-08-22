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Недвижимость

Как снять дешевую квартиру в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Арендовать квартиры в Москве будут всегда. Здесь много приезжих, которым надо где-то жить. За прошлый год в столице стало еще на 120 тысяч человек больше. И это только по официальным данным Росстата. Прибавьте к этому незарегистрированных граждан и коренных москвичей, желающих жить отдельно, и получите количество потенциальных съемщиков московской недвижимости.
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В среднем "однушку" эконом-класса сдают за 28–35 тыс. рублей в месяц. Можно ли найти варианты подешевле? Можно! Но такие квартиры будут с "сюрпризом".

Основатель проекта по найму и управлению арендой недвижимости "Арендатика" Артур Устимов рассказал Dni.Ru, к чему надо быть готовым чересчур экономным арендаторам.

Комната с хозяином в придачу

Недавно в одной базе недвижимости появилось объявление, в котором квартиру предлагали сдать за 9 тыс. рублей в месяц. "Сдам квартиру двум девушкам, которые работают в ночную смену", – гласило оно. Район – СВАО, на фотографиях жилье выглядит вполне прилично. Настораживает только слишком низкая цена и требования к графику работы квартиранток.

Хозяйка квартиры рассказала, что она, как и большинство, трудится днем. В это время жилплощадь свободна. А ночью ей хочется побыть одной. Вот потому и ищет тех, кто работает во вторую смену. А два человека нужны потому, что цена 9 тысяч указана "за одно койко-место".

Некоторые квартиры сдают дешевле с условием, что хозяева будут периодически приезжать в Москву и останавливаться у себя дома. Так обычно делают пенсионеры. Например, они сидят с внуками и часть времени живут у детей, но периодически возникает необходимость побыть в родных пенатах.

Уши, лапы и квартира

С дисконтом сдаются квартиры с хозяйскими животными. Недавно было предложение аренды квартиры в Новогиреево, где оставалась жить огромная овчарка. Требовалось дважды в день с ней гулять, кормить ее, следить за здоровьем. Еще одна дешевая "звериная" квартира в Москве недавно сдавалась с одиноким котом, причем от желающих посмотреть объект не было отбоя. А вот на квартиры, где арендаторам разрешают пожить с животными, наоборот, могут сделать наценку (повысить цену на 10 и более процентов).

Фото: pxhere.com

Вместе весело снимать?

Низкая цена может быть и у квартир с "подселением". Таких объявлений много в соцсетях. Например, "ВКонтакте" есть специальные группы, где люди, уже снявшие жилье или планирующие это сделать, ищут себе соседей, для того чтобы разделить платеж на несколько человек и сэкономить. Дешевле рынка сдают квартиры в семейных общежитиях. Здесь есть отдельные комнаты, а вот кухню и санузел делят между собой сразу несколько семей.

Личные обстоятельства

Квартира в шаговой доступности у метро "Речной вокзал" предлагается за 18 тыс. рублей. Почему так дешево? Оказывается, хозяйка недавно вышла из больницы и ей срочно нужны деньги. Она требует от квартирантов внести предоплату сразу за 3 месяца. Что может произойти в процессе сдачи квартиры, несложно догадаться: не всякий собственник жилья готов придерживаться ранее взятых на себя обязательств и не повышать плату за проживание.

Ограниченные в средствах пенсионеры все чаще сдают свое жилье на лето, когда уезжают на дачу. Риелторы называют такие квартиры "каникулярными". Цена здесь, как правило, снижена, но через несколько месяцев с жилплощади придется съехать.

Фото: GLOBAL LOOK press

И сдаем, и продаем

Заработать на аренде часто хотят и владельцы квартир, которые выставили их на продажу. Срок экспозиции недвижимости теперь достаточно велик. "Зачем терять деньги?" – рассуждают они. И на время продажи сдают недвижимость по сниженной цене. Зачастую скидки на такие квартиры могут составлять до 50% от стоимости.

Как и в случае с "каникулярными" квартирами, рассчитывать на долгий срок аренды здесь нельзя. К тому же непонятно, когда придется освобождать жилплощадь: может, через месяц, а может, через год. И еще в съемное жилье будут приходить потенциальные покупатели с риелтором и хозяевами, заглядывать во все углы. Даже если там стоят ваши вещи. То есть о своем личном спокойствии и комфорте, естественно, придется забыть.

Квартира в память о бабушке

Назначая цену, хороший хозяин всегда учитывает состояние квартиры. Недавно за 17 тыс. рублей около метро "Щелковская" сдавалась однушка. Не стоит говорить, что таких цен в Москве нет даже на окраине. В данном случае скидка была дана за то, что квартира представляла собой классический "бабушкин вариант". Стены в комнатах завешаны потрепанными жизнью коврами. Обстановка соответствующая: старый сервант и ободранное кресло с диваном. Выглядит удручающе. А вот выбросить хозяева ничего не позволяют, даже снять ковры: такая обстановка напоминает им о бабушке и, видимо, должна напоминать о вкусах их бабушки также и жильцам.

Голые стены

Почти всегда вы можете рассчитывать на дисконт или попросить о нем, если речь идет об аренде квартиры без мебели. Например, у метро "Царицыно" такую однушку сдают за 18 тысяч. Новый дом, ремонт, хорошая инфраструктура, но вот столы, диваны, а также всю бытовую технику придется покупать или привозить свои.

Фото: GLOBAL LOOK press/Rolf Schulten

По договоренности хозяева могут включить эти расходы в счет арендных платежей с условием, что вся мебель навсегда останется в их квартире. Впрочем, если арендаторы завезут в квартиру хорошую мебель, а хозяева выкупят ее, цена на квартиру может возрасти. Недавно в Москве в соцсетях активно обсуждалась история: девушка сняла квартиру подешевле, что называется, в "убитом состоянии" и просто-напросто ее отмыла. Сразу после этого хозяйка попросила квартирантку съехать: такая ухоженная квартира оказалась нужна ей самой.

Не квартиранты мы, а плотники

Некоторые владельцы квартир, приобретя недвижимость в новостройке, не имеют возможности или желания делать в квартире капитальный ремонт. В таких квартирах нет не то что мебели, но и туалета с ванной, да и внутренние стены часто отсутствуют. Зато цена радует глаз. На юго-востоке, например, новостройка сдается всего за 12 тыс. рублей.

Но все равно такие варианты, пожалуй, самые неудачные из всех экономичных. Ведь жить в такой квартире невозможно, надо сделать хоть какой-то ремонт. Как правило, владельцы таких квартир уповают на то, что квартиру снимет, скажем, бригада рабочих, которая сделает им ремонт за право проживания.

Менее экстремальная история, когда сдают нуждающиеся в ремонте квартиры на вторичном рынке. Хозяева могут предложить арендаторам сделать ремонт и в это время жить у них за копейки, а то и вовсе бесплатно. Такие предложения, впрочем, скрывают немало рисков как для хозяев, так и для арендаторов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Olaf Kruger

Без окон, без дверей – полна горница людей

Не так давно было очень заманчивое предложение об аренде квартиры всего за 8 тыс. рублей рядом с метро. Оказалось, что речь идет о комнате площадью 8 кв. м. Судя по фотографии, в ней умещаются только раздвижное кресло и маленький комод. И самая пикантная деталь: окон здесь нет. Оказалось, находчивый хозяин поделил квартиру на 10 комнат и теперь сдает их по отдельности.

У метро "Щелковская" предлагают квартиру за 21 тыс. рублей в бывшем семейном общежитии. Там есть полноценная комната, небольшая ванная, маленький коридор, но нет кухни.

Ни проехать, ни пройти

Чем дальше от метро, а тем более от автобусных остановок, тем дешевле аренда. Некоторые недобросовестные собственники и риелторы пишут в объявлении, что квартира находится в Москве, указывают станцию метро. Человек, прельстившись низкой ценой (обычно 15–17 тыс. рублей), звонит и выясняет, что дом находится далеко за МКАД.

Хотя если так получилось, что вы работаете рядом, вообще не ездите в офис или готовы потратить на дорогу до работы несколько часов, то почему бы и не рассмотреть такой вариант. Квартиры за МКАД по низкой цене иногда сдают с прекрасным ремонтом, а такое расположение позволяет арендатору платить мало, снимая вполне комфортную недвижимость.

Фото: GLOBAL LOOK press

Торг всегда уместен

К сожалению, часто предложения с низкой ценой – всего лишь уловка риелторов. Вы видите объявление с прекрасными фото и копеечной арендой чуть ли не в центре Москвы, но как только позвоните по указанному номеру, вам ответят, что вы попали в риелторское агентство, что данную квартиру уже сдали, но для вас сейчас подберут другие прекрасные варианты. Которые, как правило, стоят уже дороже.

Но хорошие квартиры дешево при желании найти на рынке действительно можно. Например, недавно в Новокосино недалеко от метро сдавалась квартира за 18 тыс. рублей в месяц в новом доме и с нормальным ремонтом. В чем подвох? Никакого подвоха. Просто хозяевам нужно было срочно уехать, и сдать квартиру они хотели до отъезда.

Попробовать сбить цену можно на любую квартиру. Собственники могут пойти на уступки, особенно если они уже долго сдают жилье, а вы соответствуете их представлениям об идеальном квартиранте. Только надо понимать, что чудес не бывает. Если в объявлении о сдаче квартиры цена низкая, готовьтесь изучить вопрос досконально, чтобы понять, почему вдруг собственник пошел на такие уступки, в чем причина? Это могут быть одинокий кот, отсутствие санузла или соседи по снимаемой квартире, которых вы совсем не ожидали.

22 августа 2018, 15:42

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