"Лилия" пришла на новый участок Кожуховской линии

Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" начал прокладку участка Кожуховской линии от станции "Юго-Восточная" до "Окской улицы". Ему предстоит пройти около трех километров.

В Москве началось строительство нового участка Кожуховской линии, сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин. "Лилия" пройдет под Ферганской улицей и проложит тоннель от "Юго-Восточной" до "Окской улицы".

До этого десятиметровая "Лилия" трудилась на строительстве первого двухпутного тоннеля на Кожуховской линии от переходной камеры за станцией "Косино" до станции "Юго-Восточная". Затем щит был перемещен без демонтажа через станционный комплекс для строительства тоннеля до станции "Окская улица".

Сейчас на участке от "Косино" до "Нижегородской" активно ведутся строительные работы. На "Юго-Восточной" и "Нижегородской" началось сооружение основных конструкций станционных комплексов.

Эти станции входят во второй пусковой участок Кожуховской линии – от "Косино" до "Нижегородской", ввод которого запланирован на 2019 год. Первый участок розовой ветки – от "Некрасовки" до "Косино" – откроется для пассажиров уже до конца этого года.​

Тоннелепроходческие щиты традиционно носят женские имена. Метростроевцы говорят, что это приносит удачу. Кроме "Лилии" на строительстве московского метро трудятся "София", "Мария" и "Ольга".