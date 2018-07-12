Москва прирастет железными дорогами

Строительство железных дорог в столичном регионе идет высокими темпами. К 2023 году власти обещают построить еще 260 километров путей.

С 2018 до конца 2022 года в столичном регионе планируется построить 263 километра дополнительных железнодорожных путей и шесть станций, сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

"Сегодня развитию железнодорожного транспорта в Москве и всем столичном регионе уделяется очень большое внимание. Важно в ближайшие годы сделать этот вид транспорта более доступным и комфортным", – отметил Хуснуллин.

Он также напомнил, что с 2010 по 2017 год протяженность построенных путей на радиальных направлениях увеличилась на 45 километров. "В частности, было открыто движение по участку железной дороги "Москва-Крюково" Октябрьского направления. Теперь жителям Зеленограда стало намного легче добираться в центральную часть города", – отметил заммэра.

Напомним, что в столичном регионе также реализуется масштабный проект создания Московских центральных диаметров (МЦД). Фактически – это наземное метро, которое соединит столицу с подмосковными городами посредством уже существующих направлений железной дороги.

Во вторник, 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Евгений Дитрих и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров провели совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла. На встрече шла речь и о программе МЦД.